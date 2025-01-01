Seit der Taxonomie 6.0 müssen Sonder- und Ergänzungsbilanzen als eigene E-Bilanz-Datensätze übermittelt werden. Eine Übermittlung in Form von Freitext in der E-Bilanz der Gesamthand lässt das Prüfmodul der Finanzverwaltung nicht mehr zu. Geregelt ist dies im BMF-Schreiben vom 28. September 2011.
Abschlusserstellungsprozess für Personengesellschaften inkl. Sonder- und Ergänzungsbilanzen
DATEV bietet in Kanzlei-Rechnungswesen eine komfortable und prozessorientierte Lösung für Personengesellschaften inklusive Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter an.
Führen Sie die Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter als eigene Rechnungswesen-Bestände, stehen Ihnen automatisierte Möglichkeiten mit vielen Vorteilen zur Verfügung.
Ihre Vorteile:
- Sondervergütungen der Gesellschafter buchen (Finanzbuchführung)
Für die korrespondierenden Buchungen der Sonderbilanz der Gesellschafter können in der Gesamthand Sonderbilanzsachverhalte definiert und in der Lerndatei hinterlegt werden.
- Sonderbilanz – korrespondierende Buchungen erzeugen (Jahresabschluss)
Aus der Gesamthand heraus können für alle Gesellschafter die Buchungen in den Sonderbilanzen der Gesellschafter auf Knopfdruck gebucht werden.
- Negative Inventare in der Ergänzungsbilanz (Jahresabschluss)
In einem Ergänzungsbilanzbestand können negative Inventare erfasst werden.
- Erweiterte Schnittstelle zur Gewerbesteuer (Steuererklärung)
Für die Berechnung und Buchung der Gewerbesteuer der Gesamthand werden die Werte aus der Gesamthand plus verknüpften Sonder-/Ergänzungsbilanzen an die Gewerbesteuer übergeben.
- Schnittstelle zur Gesonderten und einheitlichen Feststellung (Steuererklärung)
Daten der Gesamthandsbilanz und der verknüpften Sonder- und Ergänzungsbilanzen werden in die GuE in die Vorerfassung übergeben.
- Komfortable Übermittlung in der E-Bilanz
Mit dem E-Bilanz-Assistenten können alle Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesamthand komfortabel geprüft, bearbeitet und übermittelt werden.
Wenn Sie die Sonder- und Ergänzungsbilanzen in Excel führen, bietet der E-Bilanz-Assistent taxonomiebasierte Excel-Vorlagen und eine komfortable Importmöglichkeit auch für Massenimporte.
Leitfäden
Die folgenden Leitfäden geben Ihnen einen Überblick über die Vorteile und die Einrichtung der Lösung: