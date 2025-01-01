DATEV bietet in Kanzlei-Rechnungswesen eine komfortable und prozessorientierte Lösung für Personengesellschaften inklusive Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter an.

Führen Sie die Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter als eigene Rechnungswesen-Bestände, stehen Ihnen automatisierte Möglichkeiten mit vielen Vorteilen zur Verfügung.