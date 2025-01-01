Freizeichnung online
Hier gelangen Sie direkt in den abgesicherten Bereich von Freizeichnung online. Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Durchgängiger elektronischer Workflow ohne Medienbruch
- Elektronische Freizeichnung von Dokumenten in unveränderlichem PDF-Format
- Korrektheit und Vollständigkeit der Daten durch Mandanten wird bestätigt
Einsatzvoraussetzungen
Folgende technischen Voraussetzungen sind für die Nutzung von Freizeichnung online notwendig:
- Internetzugang
- Zugangsmedium DATEV SmartLogin. Wenn Sie eine DATEV SmartCard oder einen DATEV mIDentity nutzen, dann müssen Sie zusätzlich das Sicherheitspaket compact installieren.
- Nutzungsrechte für Freizeichnung online.
- Auf Ihrem Rechner befindet sich ein Programm zum Lesen von PDF-Dateien.
- Falls Sie nicht über ein solches Programm verfügen, können Sie zum Beispiel von Adobe den Acrobat Reader kostenlos herunterladen.
Bei Smartphone-Anwendern können Einschränkungen auftreten, wenn der Browser Safari genutzt wird. In diesem Fall sollte die Freizeichnung über einen PC oder ein Notebook erfolgen.