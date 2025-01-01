Dann unterstützt Sie gerne das Team von DATEV-Partner-Onboarding. Sie erhalten weitere Informationen zu den DATEV-Datenservices, zum DATEV-Marktplatz und zur Einrichtung der Schnittstelle über die MyDATEV Mandantenregistrierung. Buchen Sie dafür ein kostenfreies Online-Gruppen-Training.

Bei Bedarf können die DATEV-Datenservices individuell in Ihren DATEV-Programmen eingerichtet werden. Buchen Sie dafür einen Einzel-Einrichtungstermin (kostenpflichtig).