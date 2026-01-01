Jochen Strauch: Man sieht oft zuerst die Außenwirkung: Wie kommt der Abschluss beim Mandanten an? Für uns war aber auch die Wirkung auf die Mitarbeitenden wichtig. Arbeitgeberattraktivität entsteht nicht nur durch Zusatzleistungen, sondern auch dadurch, dass man unnötige Routinetätigkeiten reduziert. Wenn Mitarbeitende sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, ist das ein echter Vorteil.

Jens Engelhardt: Nach einer kurzen Eingewöhnung ist der Prozess heute etabliert. Am Anfang gab es natürlich Fragen: Wo muss ich klicken? Wie läuft das genau? Aber nach kurzer Zeit war das Routine. Wenn man von den Mitarbeitenden nichts hört, ist das meistens ein gutes Zeichen. Dann läuft es.