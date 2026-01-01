Welches Ziel wird mit dem DATEV-Konto verfolgt?
Das DATEV-Konto ist vergleichbar mit einem Microsoft-Konto und repräsentiert zukünftig Ihre Identität bei DATEV. Es unterstützt eine sichere und durchgängige Authentifizierung im zukünftigen Cloud-native Rechenzentrum.
Jeder Nutzer kann sein persönliches DATEV-Konto erstellen, indem er sich registriert. Einige bekannte DATEV-Anmeldeverfahren, wie die SmartCard oder SmartLogin, werden an das DATEV-Konto angebunden. Bei Bedarf werden wir auch neue marktgängige Anmeldeverfahren hinzufügen, während andere wegfallen werden, z. B. das DATEV-Benutzerkonto.
Künftig können sich Nutzer mit ihrem DATEV-Konto bei Cloud-Anwendungen anmelden. Sie können dabei die Anmeldeverfahren verwenden, die ihr DATEV-Konto bietet und die die benötigten Standards für Authentifizierung und Identifikation erfüllen.
Alle zukünftigen Online-Lösungen von DATEV werden über ein DATEV-Konto zugänglich sein. Das wird die Handhabung über alle Anwendungen hinweg verbessern. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, aber es wird stetig daran weiterentwickelt.
Was leistet das DATEV-Konto heute?
Um ein persönliches DATEV-Konto zu erhalten, können sich User selbst registrieren, indem sie Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Sobald die E-Mail-Adresse bestätigt wurde, ist das DATEV-Konto erstellt und man kann sich damit anmelden.
In der Kontoverwaltung lassen sich Name, E-Mail-Adresse und das Passwort ändern. Wenn man sein Passwort vergisst oder wenn es nicht mehr funktioniert, lässt es sich über einen „Passwort vergessen“-Service neu setzen.
Neue Cloud-Anwendungen können das DATEV-Konto als Anmeldeverfahren nutzen, dabei werden E-Mail-Adresse und Passwort verwendet. Für zusätzliche Sicherheit kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit zeitbasierten Einmalpasswörtern hinzugefügt werden (Time-Based One-Time Password Authenticator – TOTP-Lösung). Dies ist für die Anwendung „Arbeitnehmer online“ zwingend erforderlich.
Mit diesen Cloud-Anwendungen kann das DATEV-Konto derzeit genutzt werden:
- Arbeitnehmer online
- DATEV Developer Portal
- DATEV Students online
- DATEV Onboarding
- DATEV E-Rechnungsplattform