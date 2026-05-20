Kern der neuen Regulierung ist die Verpflichtung, Produkte und Dienste so zu gestalten, dass die bei ihrer Nutzung entstehenden Daten dem Nutzer standardmäßig zugänglich sind. Der Zugang muss einfach, sicher, unentgeltlich sowie in einem strukturierten und maschinenlesbaren Format erfolgen. Soweit technisch möglich, ist ein direkter Zugriff ohne Mitwirkung des Herstellers vorzusehen. Diese Vorgabe markiert einen grundlegenden Wandel. Bisher lag die faktische Kontrolle über Nutzungsdaten häufig beim Hersteller. Künftig wird diese Position zugunsten der Nutzer relativiert. Hersteller dürfen keine exklusiven Datenzugänge mehr für sich vorsehen, sofern Daten grundsätzlich verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig verbleibt ihnen die Entscheidung darüber, welche Daten überhaupt generiert und zugänglich gemacht werden. Daraus ergeben sich Gestaltungsspielräume, etwa bei der schrittweisen Einführung datenbasierter Dienste.