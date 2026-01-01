In der Kanzlei wibatax, in der Kalleder bereits Partnerin ist, zeigt sich dieser Ansatz deutlich. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an zwei Standorten; vier Partner führen die Kanzlei, seit Anfang des Jahres ergänzen zwei Associate Partner die Runde. Neben Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gehören eine Kooperation mit einer Rechtsanwältin sowie eine eigene IT-Gesellschaft zum Verbund. Aus der klassischen Kanzlei entsteht so eine Struktur, die einem kleinen Ökosystem ähnelt: interdisziplinär, digital organisiert, strategisch ausgerichtet.

Für Kalleder stellt Digitalisierung kein Projekt dar, sondern die Grundlage der Arbeit. „Ich habe so arbeiten gelernt“, sagt sie. Ein vierköpfiges Digitalisierungsteam verantwortet Schnittstellen, Mandanten-Onboarding und Prozessstandards; hinzu kommt ein KI-Team. In der Partnerrunde gilt Digitalisierung deshalb als „abgeschlossen“. Gemeint ist: Alle Kernprozesse laufen digital.

Die nächsten Schritte liegen in der Automatisierung, Optimierung und Standardisierung. Wo Daten digital vorliegen, sollen möglichst wenige manuelle Schritte bleiben. Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Recherche und Arbeitsprozesse; das fachliche Urteil bleibt beim Menschen. Die eigentliche Veränderung liegt in der Arbeit selbst: weniger Abarbeitung, mehr Analyse und Beratung.

Dass sie als junge Steuerberaterin Verantwortung trägt, beschreibt Kalleder nicht als Hürde, sondern als Chance. „Meine Kollegen haben mir von Anfang an Aufgaben zugetraut und mich machen lassen“, sagt sie. Schon vor dem Examen führte sie intern Mandate. Mandantinnen und Mandanten spüren dabei den Rückhalt der Kanzlei.

Auch das Kundenportfolio folgt klaren Kriterien. wibatax versteht sich nicht als Kanzlei für alle. Neue Mandate müssen fachlich und wirtschaftlich passen. Bemerkenswert ist ein Satz, der in der Branche aktuell fast paradox wirkt: Die Kanzlei hat Überkapazitäten. Möglich wird das durch klare Prozesse, Effizienz und ein Team, das stark gewachsen ist – gestützt von Arbeitgebermarke, Kultur und konsequenter Mandatsauswahl.

Kalleders fachlicher Schwerpunkt liegt in der Gestaltungsberatung: Umstrukturierungen, Holdingmodelle und Nachfolgeplanung. Hier sieht sie den Kern moderner Steuerberatung: Compliance erfüllt die Pflicht, Gestaltung schafft spürbaren Mehrwert. „Wenn ich dem Mandanten ausrechne, was er spart, und zeige, wie Dinge künftig ablaufen könnten, dann sieht er das.“ Beratung bedeutet in diesem Verständnis nicht Verwaltung, sondern das Aufzeigen von Perspektiven.