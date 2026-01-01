Schnell zur richtigen Antwort

Der KI-gestützte DATEV Service-Assistent analysiert Fragen der Nutzer, durchsucht das gesamte Hilfe-Center nach einer Lösung und bereitet die Informationen kontextbezogen auf – schnell und zuverlässig.

Belegt: Papier lässt sich scannen

DATEV forciert den digitalen Arbeitsprozess. Dabei sind auch Partnerlösungen mit von der Partie. Mit der neuen Schnittstelle Belegbilderservice Steuern können Belegbilder bereits sortiert an DATEV Meine Steuern übergeben werden. Ein Beispiel ist die Marktplatz-Lösung „scannerbox.“ der page one GmbH für DATEV Meine Steuern. Sie macht die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatungskanzlei und Einkommensteuermandant flexibler und effizienter.

Ein Gamechanger

Ein Jahr mit dem Automatisierungsservice – das sagt ein Anwender.

Effizient zur Einkommensteuererklärung

Effizient zur Einkommensteuererklärung mit der Automatisierung in der ESt Deklaration – OCR Erkennung und regelbasierte Wertübernahme

Steuerliche Daten einfach abfragen

Kanzleien können nun steuerrelevante Informationen zu ausgewählten Themen direkt bei ihren Mandanten erheben und nahtlos für die Einkommensteuererklärung nutzen.

Frühzeitig betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten erkennen

In der schnelllebigen Geschäftswelt ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Investitionsplanung und neue Auswertungs-Möglichkeiten in DATEV Analyse und Planung

Seit Mitte Januar 2025 stehen den Anwendern von DATEV Analyse und Planung (Programmteil Planung) zwei Erweiterungen bereit: Eine neue Funktion zur Planung von Investitionen und weitere Auswertungsmöglichkeiten.

DATEV-Lohndienstleistung entlastet Kanzleien

Lohn ist ein Kernbereich steuerberatender Berufe. Der Fachkräftemangel zwingt allerdings viele Kanzleien dazu, Teile dieses Geschäftsfelds an externe Dienstleister abzugeben. Mit DATEV-Lohndienstleistung finden solche Kanzleien den richtigen Partner.

Zukunft gestalten mit dem DATEV ReifegradCheck

Identifizieren Sie den strategischen Engpass Ihrer Kanzlei und sichern Sie so Wachstum und Stabilität. Mit dem kostenfreien Reifegrad-Check erfahren Sie, wo Sie stehen und wie Sie die nächsten Schritte gezielt planen können.

Professioneller Social-Media-Auftritt mit DATEV MyMarketing

Mandanten informieren sich zunehmend in sozialen Netzwerken. Viele Kanzleien möchten dort sichtbar werden – der Einstieg scheitert aber oft an Themenwahl, Text und Gestaltung. Genau hier setzt DATEV MyMarketing an. Auf der Plattform stehen ab sofort individualisierbare Social-Media-Designvorlagen, inklusive praxisnaher Begleitung und KI-Unterstützung zur Verfügung. Ideal, um Beiträge schnell, konsistent und professionell erstellen zu können.

DATEV-Terminservice

Über den DATEV-Terminservice können Sie einfach und schnell einen Rückruftermin für Ihre Service-Anfrage zu vielen Produkten und Themen buchen.

DATEV Kennzahlenanalyse

In einer zunehmend dynamischen Wirtschaftslage ist eine fundierte betriebswirtschaftliche Einschätzung wichtiger denn je.

KI im Kanzleialltag: DATEV Copilot

Texte schreiben, Dokumente prüfen, Fachthemen recherchieren: Solche Routinetätigkeiten kosten viel Zeit. Künftig geht es schneller – dank neuer Funktionen in den DATEV-Cloud-Lösungen

DATEV MyMarketing im neuen Look: Kanzleimarketing, das überzeugt

Zwischen Fristen und Facharbeit bleibt fürs eigene Marketing oft wenig Zeit. Daher unterstützt DATEV MyMarketing mit vorgefertigten, individuell anpassbaren Materialien, die den Kanzleiauftritt konsistent machen. Jetzt wurde die Plattform überarbeitet: moderner, zugänglicher und mit einer verbesserten Nutzerführung.

Beratung skalieren mit DATEV Wirtschaftsberatung classic und neuen Cloud-Anwendungen

Heute erwarten Mandanten mehr als eine fehlerfreie Finanzbuchführung und pünktliche Abschlüsse. Sie wollen frühzeitig auf Chancen und Risiken reagieren. Genau das kann Ihre Kanzlei ihnen bieten.

Ein Transportmittel für alles

Dokumente in einer sicheren Umgebung von der Kanzlei zum Mandanten schicken, Aufgaben vergeben, Nachrichten mit Anhängen verschicken – das geht nun alles über ein einziges Medium: MyDATEV Kanzlei. Andersherum können auch Mandanten ihren Berater kontaktieren und ihm Unterlagen senden, die er für die Arbeit braucht.

Ihre DATEV-Identität: künftig durchgängig mit dem DATEV-Konto

Das DATEV-Konto ist vergleichbar mit einem Microsoft-Konto und repräsentiert zukünftig Ihre Identität bei DATEV. Es unterstützt eine sichere und durchgängige Authentifizierung im zukünftigen Cloud-native Rechenzentrum.

EQ-Beratung Personalwirtschaft

Wenn Abläufe in der Kanzlei nicht reibungslos funktionieren, liegt die Ursache oft in wiederkehrenden ineffizienten Arbeitsschritten. Die DATEV EQ‑Beratung unterstützt Kanzleien dabei, solche Hemmnisse aufzudecken, Prozesse zu strukturieren und nachhaltig zu verbessern – auch bei der Datenqualität.

Wenn die IT stillsteht

Cyberangriffe treffen längst nicht mehr nur Großunternehmen. Auch Steuerkanzleien sind betroffen – häufig völlig unvorbereitet. Ein IT-Notfallplan hilft, im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben und den Schaden zu begrenzen.

„Ich würde es wieder machen“

Steuerberater Torsten Beck erzählt, was ihm der Automatisierungsservice unter dem Strich bringt und was Einsteiger bei der Einführung beachten sollten.

DATEV-Programme 20.0

Im August 2026 steht das Haupt-Release DATEV-Programme 20.0 zum RZ-Abruf bereit.