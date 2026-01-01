Die Inhalte von DATEV MyMarketing überzeugen seit Jahren, nun zieht die Optik konsequent nach. Mit dem Re-Design zeigt sich die Plattform im modernen Erscheinungsbild, angelehnt an datev.de, und macht den Qualitätsanspruch der Inhalte auch visuell sichtbar – ohne die bewährten Abläufe zu verändern.

Die Überarbeitung von DATEV MyMarketing umfasst drei Bereiche:

•Optische Überarbeitung

Die Plattform präsentiert sich deutlich moderner, zeitgemäßer und attraktiver: an datev.de orientiertes Farbschema, kompaktere Produktübersicht und alle relevanten Produktinfos auf einen Blick



• Bessere Nutzerführung

Zentrale Punkte wurden gezielt optimiert: Intuitive Profilanlage, schnelle Produktsuche und klare Schritte bei der Individualisierung – bis zum Bestellabschluss. Vertraut in der Anwendung, deutlich effizienter im Ablauf.



• Barrierefreie Bedienbarkeit

Verbesserte Kontraste, klare Beschriftungen und die Bedienung per Tastatur erleichtern die Nutzung der Plattform – auch für Menschen mit Behinderungen.