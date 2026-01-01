Warum Kanzleimarketing jetzt besonders zählt
Mandanten erwarten heute eine klare Positionierung, eine professionelle Außendarstellung und regelmäßige Informationen zu aktuellen Themen aus Steuern, Wirtschaft und Recht. Gleichzeitig ist der Kanzleialltag dicht getaktet. DATEV MyMarketing schließt genau diese Lücke: Die Plattform liefert fertige, fachlich geprüfte Inhalte und Vorlagen, die sich schnell individualisieren und unmittelbar einsetzen lassen.
Was ist DATEV MyMarketing?
DATEV MyMarketing ist der Online-Shop für DATEV-Mitglieder rund um die Vermarktung der eigenen Kanzlei. Die Bandbreite reicht von Print- und Download-Broschüren über Videos, Banner und Labels für Ihre Kanzleiwebsite bis hin zu Werbemitteln und Geschäftsausstattung wie Visitenkarten, Steuerkalendern, Briefpapier und Notizblöcke – und ganz neu dabei: Social-Media-Vorlagen zum Veröffentlichen von Beiträgen auf Instagram und Co.
Das Besondere: Sie können den Materialien direkt auf der Plattform Ihren ganz persönlichen Touch verleihen – etwa durch Hinzufügen der Kanzleifarben, Kanzlei-Logo, Kontaktdaten und eigenen Texten. So entsteht mit nur wenigen Klicks ein konsistenter Auftritt über alle Kanäle hinweg.
Warum ein Re-Design?
Die Inhalte von DATEV MyMarketing überzeugen seit Jahren, nun zieht die Optik konsequent nach. Mit dem Re-Design zeigt sich die Plattform im modernen Erscheinungsbild, angelehnt an datev.de, und macht den Qualitätsanspruch der Inhalte auch visuell sichtbar – ohne die bewährten Abläufe zu verändern.
Die Überarbeitung von DATEV MyMarketing umfasst drei Bereiche:
•Optische Überarbeitung
Die Plattform präsentiert sich deutlich moderner, zeitgemäßer und attraktiver: an datev.de orientiertes Farbschema, kompaktere Produktübersicht und alle relevanten Produktinfos auf einen Blick
• Bessere Nutzerführung
Zentrale Punkte wurden gezielt optimiert: Intuitive Profilanlage, schnelle Produktsuche und klare Schritte bei der Individualisierung – bis zum Bestellabschluss. Vertraut in der Anwendung, deutlich effizienter im Ablauf.
• Barrierefreie Bedienbarkeit
Verbesserte Kontraste, klare Beschriftungen und die Bedienung per Tastatur erleichtern die Nutzung der Plattform – auch für Menschen mit Behinderungen.
Was bringt das für Ihren Kanzleialltag?
Im Ergebnis entstehen klare Vorteile im Tagesgeschäft: Passende Materialien lassen sich schneller identifizieren und ohne Umwege einsetzen, wodurch Zeit für Facharbeit und Mandatsarbeit frei wird. Der Kanzleiauftritt bleibt konsistent, weil Farben, Logos und Kontaktdaten in kurzer Zeit eingebunden sind und alle Medien wie aus einem Guss wirken. Gleichzeitig wird die Mandantenkommunikation erleichtert, da aktuelle Inhalte zu Steuern, Wirtschaft und Recht kontinuierlich bereitstehen. Werbemittel wie Steuerkalender oder Notizblöcke stärken zusätzlich die Beziehung im Mandatsalltag. Insgesamt bedeutet das weniger Aufwand bei spürbar höherer Wirkung.
Fazit
Mit dem Re-Design erfüllt DATEV MyMarketing den eigenen Anspruch noch überzeugender: Marketing für Steuerkanzleien so einfach wie möglich – professionell, effizient und im Look der jeweiligen Kanzlei. Der modernisierte Auftritt schafft Vertrauen und Orientierung, die verbesserte Zugänglichkeit öffnet die Plattform für eine breitere Nutzung und die optimierte Nutzerführung führt schneller von der Idee zum Ergebnis.
Interesse geweckt?
Machen Sie es wie rund 17.000 Kanzleien und registrieren Sie sich unter: www.datev-mymarketing.de.
Weitere Informationen zu DATEV MyMarketing sowie zur kostenfreien Registrierung finden Sie unter: go.datev.de/mymarketing