MARTIN FÜRSATTEL: Für mich ist das die komplette Integration in die DATEV Welt, perspektivisch wären dann alle Anwendungen auf einer einzigen Plattform, die als zentrales, digitales Transportmittel dient.

DR. MARKUS SCHMITZ: Die Idee eines zentralen Basisdienstes für alle Dokumente überzeugt mich. Und am besten noch mal als App, mit der ich quasi to go alle Steuerunterlagen immer zur Hand habe, egal, wo ich gerade bin.