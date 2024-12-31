Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 das Produkt Abschlussprüfung Externe Qualitätskontrolle, Art.-Nr. 40730 Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Die technische Verfügbarkeit endet spätestens mit dem Release zum Jahreswechsel 2024/2025, voraussichtlich im Januar 2025. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Dokumentvorlagen aus dem Bestands-Manager gelöscht.
Bitte beachten Sie nach dem 31.12.2024
Bestehende Dokumente können fertig bearbeitet werden. Eine Neuanlage oder Jahresübernahme sind nicht mehr möglich.
Individualisierte Dokumentvorlagen auf Basis der Standard-Dokumentvorlagen werden nicht gelöscht. Sie können damit aber keine Neuanlage mehr durchführen.
Wenn Sie außerhalb von DATEV Abschlussprüfung oder DATEV Bilanzbericht auf die angelegten Checklisten zugreifen möchten, archivieren Sie alle angelegten Checklisten spätestens bis Dezember 2024.
Alternativen
Als Alternative für Sie im Rahmen der Vorbereitung auf die externe Qualitätskontrolle (Peer Review) empfehlen wir die Nutzung des Zusatzmoduls Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung, Art.-Nr. 40121 .
Für die folgenden Dokumentvorlagen im Zusatzmodul Abschlussprüfung Externe Qualitätskontrolle steht Ihnen eine Alternative im Zusatzmodul Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung zur Verfügung:
- EQK - Allgemeine Praxisorganisation ISA [DE]
- EQK - Auftragsabwicklung ISA [DE]
- EQK - Auftragsabwicklung - Konzern-AP ISA [DE]
- EQK - Jährliche Bewertung des internen QS-Systems ISA [DE]
Alternative Dokumentvorlagen im Zusatzmodul Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung:
- IQS - Allgemeine Praxisorganisation ISA [DE]
- IQS - Auftragsabwicklung ISA [DE]
- IQS - Auftragsabwicklung - Konzern-AP ISA [DE]
- IQS - Jährliche Bewertung des internen QS-Systems ISA [DE]
Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung bietet keine Alternative zu folgenden Dokumentvorlagen:
- EQK - Risikobeurteilung und Planung der Qualitätskontrolle ISA [DE]
- EQK - Vorbereitung der Qualitätskontrolle ISA [DE]
- EQK – Qualitätskontrollbericht_KfQK ISA [DE]
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „Abschlussprüfung Externe Qualitätskontrolle“ an Ihren Programmservice Abschlussprüfung oder schreiben Sie eine E-Mail an abschlusspruefung@service.datev.de.