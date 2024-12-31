Bestehende Dokumente können fertig bearbeitet werden. Eine Neuanlage oder Jahresübernahme sind nicht mehr möglich.

Individualisierte Dokumentvorlagen auf Basis der Standard-Dokumentvorlagen werden nicht gelöscht. Sie können damit aber keine Neuanlage mehr durchführen.

Wenn Sie außerhalb von DATEV Abschlussprüfung oder DATEV Bilanzbericht auf die angelegten Checklisten zugreifen möchten, archivieren Sie alle angelegten Checklisten spätestens bis Dezember 2024.