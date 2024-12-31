Alle Prüfungsnachweise, die sich noch in der App befinden, müssen bis spätesten 31.12.2024 ins DATEV-Rechenzentrum übertragen und in Ihr Kanzleinetzwerk heruntergeladen werden.

Anschließend können Sie die Prüfungsnachweise aus dem DATEV-Rechenzentrum löschen.

Deinstallieren Sie Abschlussprüfung mobil ab 01.01.2025 von Ihrem Gerät.