Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 Bereitstellung, Weiterentwicklung, Pflege und Service für
- die mobile App Abschlussprüfung mobil,
- Abschlussprüfung mobil Verwaltung, Art.-Nr. 42800 und
- DATEV Prüfungsnachweise online, Art.-Nr. 21668, ein.
Die App Abschlussprüfung mobil wird nach dem 31.12.2024 aus dem App Store® von Apple® und dem Google Play Store von Google entfernt.
Bitte beachten Sie
Alle Prüfungsnachweise, die sich noch in der App befinden, müssen bis spätesten 31.12.2024 ins DATEV-Rechenzentrum übertragen und in Ihr Kanzleinetzwerk heruntergeladen werden.
Anschließend können Sie die Prüfungsnachweise aus dem DATEV-Rechenzentrum löschen.
Deinstallieren Sie Abschlussprüfung mobil ab 01.01.2025 von Ihrem Gerät.
Alternativen
Als Alternative empfehlen wir Ihnen die Nutzung der App DATEV Upload mobil.
Mit der App DATEV Upload mobil fotografieren Sie Papierbelege mit Ihrem Smartphone und uploaden diese oder schon digital vorliegende Dokumente nach DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern.
Sprach- und Textnachrichten unterstützt DATEV Upload mobil nicht.
Gründe für die Einstellung
DATEV stellte bislang zwei Apps für das Digitalisieren und Übertragen von Belegen und Unterlagen zur Verfügung:
- App Abschlussprüfung mobil
- App DATEV Upload mobil
Eine doppelte Pflege ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Alle relevanten Informationen und Aktivitäten werden künftig in einer App gebündelt.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „Abschlussprüfung mobil“ an Ihren Programmservice Abschlussprüfung oder schreiben Sie eine E-Mail an abschlusspruefung@service.datev.de