Für die Bearbeitung der Prüfungsaufträge bis einschließlich 2024 ergeben sich keine Änderungen. Begonnene Prüfungsaufträge können Sie nach der bekannten Vorgehensweise zu Ende führen.Ab dem Prüfungsjahr 2025 müssen die neuen Dokumentvorlagen verwendet werden. Das betrifft alle Wirtschaftsjahre 2025, die im Kalenderjahr 2026 geprüft werden.Prüfungshandlungen für Prüffelder (außer Anhang und Lagebericht) können dann nur noch in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation geplant und durchgeführt werden. Die Arbeitspapiere 5160 – 5175, 5178 und 5179 werden nicht mehr bereitgestellt. In den Arbeitspapieren der Prüffelder erfasste Dauerfeststellungen werden nahezu vollständig via Jahresübernahme nach Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation überführt.