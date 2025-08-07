Leistungsänderung (voraussichtlich) zum 07.08.2025
DATEV entfernt Inhalte des Meilensteins M3 aus der Dokumentvorlagen-Reihe Arbeitspapiere Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort, Art.-Nr. 40696. Die Prozessschritte Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder werden teilweise herausgelöst, überarbeitet und in die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation integriert. Die Änderung wird wirksam für das Prüfungsjahr 2025. Die aktualisierten Dokumentvorlagen werden mit den DATEV-Programmen 19.0 (voraussichtlich 07.08.2025) bereitgestellt.
Bitte beachten Sie
Für die Bearbeitung der Prüfungsaufträge bis einschließlich 2024 ergeben sich keine Änderungen. Begonnene Prüfungsaufträge können Sie nach der bekannten Vorgehensweise zu Ende führen.Ab dem Prüfungsjahr 2025 müssen die neuen Dokumentvorlagen verwendet werden. Das betrifft alle Wirtschaftsjahre 2025, die im Kalenderjahr 2026 geprüft werden.Prüfungshandlungen für Prüffelder (außer Anhang und Lagebericht) können dann nur noch in der DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation geplant und durchgeführt werden. Die Arbeitspapiere 5160 – 5175, 5178 und 5179 werden nicht mehr bereitgestellt. In den Arbeitspapieren der Prüffelder erfasste Dauerfeststellungen werden nahezu vollständig via Jahresübernahme nach Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation überführt.
Gründe für die Änderung
Die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation wird zukünftig zur zentralen Plattform für die Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung. Schritt für Schritt werden Prozesse, Funktionen und Inhalte von DATEV Abschlussprüfung comfort und den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in die DATEV-Cloud-Lösung verlagert.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff "Prozess Planung und Durchführung" an Ihren Programmservice Abschlussprüfung. Oder schreiben Sie eine E-Mail an abschlusspruefung@service.datev.de.