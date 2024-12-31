Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 für das Produkt DATEV Converter (Art.-Nr. 91300) Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Die bestehenden Basis- und individuellen Schemata können Sie weiterhin nutzen. Wenn Sie den DATEV Converter in einer Version kleiner als 1.9 nutzen, könnte es in Einzelfällen sein, dass eine Schemaumstellung notwendig ist. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin .
Alternative
Mit dem DATEV ISWL Rechnungswesen-Konverter ( Art.-Nr. 45092 ) erhalten Sie eine nachhaltige und langfristige Alternative für zukünftige Datenübernahmeprojekte. Der neue Konverter kann auch von Nicht-Softwareentwicklern genutzt werden, was ihn vielseitiger und zugänglicher für verschiedenste Datenübernahmeprojekte macht.
Gründe für die Einstellung
- technische Restriktionen
- neue modernere Alternative vorhanden
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „Abkündigung DATEV Converter“ oder schreiben Sie eine E-Mail an software-individuell@datev.de.