Bestellstopp zum 31.08.2025 – Kündigung zum 31.10.2026
DATEV stellt zum 31.08.2025 die Neubestellungen für das Produkt DATEV Datenservice für Microsoft Teams (Art.-Nr. 90405) ein.
DATEV stellt zum 31.10.2026 das Produkt DATEV Datenservice für Microsoft Teams (Art.-Nr. 90405) Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Ab dem 31.08.2025 ist eine Neubestellung von DATEV Datenservice von Microsoft Teams nicht mehr möglich.
Ab dem 31.10.2026 können Sie mit dem Produkt DATEV Datenservice für Microsoft Teams nicht mehr arbeiten.
Alternativen
Funktion in MyDATEV Kanzlei integriert
Gründe für die Einstellung
Der bestehende Datenservice wurde bereits im Januar 2025 mit der Freigabe von MyDATEV Kanzlei ohne zusätzliche Kosten für unsere Kunden in den Funktionsumfang von MyDATEV Kanzlei inkludiert. Kanzleien können den Datenservice seither mit MyDATEV Kanzlei verwenden oder unabhängig von MyDATEV Kanzlei als eigenständiges Produkt beziehen.
Zur Vereinfachung des DATEV Portfolios wurde die Entscheidung zum Marktausstieg des DATEV Datenservices für Microsoft Teams als Einzelprodukt getroffen - die Abkündigung erfolgt zum 31.10.2026.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen zum Thema Einstellung der Neubestellung von DATEV Datenservice für Microsoft Teams haben, senden Sie uns einen Servicekontakt. Wählen Sie als Produkt " DATEV Datenservice für Microsoft Teams“.