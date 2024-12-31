Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 für das Produkt DATEV-EU-Handbuch Printausgabe (Art.-Nr. 11542) Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Nach dem 31.12.2024 erhalten Sie keine Print-Ergänzungslieferungen für die Printausgabe „DATEV-EU-Handbuch“ (Art.-Nr. 11542) mehr. Aktualisierungen erfolgen ab 2025 ausschließlich in der digitalen Version des EU-Handbuchs (Art.-Nr. 65529). Wir empfehlen, bis spätestens 31.12.2024 auf die digitale Alternative umzustellen.
Alternativen
Als Alternative bietet DATEV das EU-Handbuch Umsatzsteuer als E-Book an (Art.-Nr. 65529).
Gründe für die Einstellung
- Nachhaltigkeit (Papierreduktion)
- Digitale Alternative vorhanden
- Produktfortführung ist nicht mehr wirtschaftlich
- Portfolioentwicklung
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „DATEV-EU-Handbuch“ oder schreiben Sie eine E-Mail an literatur@service.datev.de.