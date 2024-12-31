Nach dem 31.12.2024 erhalten Sie keine Print-Ergänzungslieferungen für die Printausgabe „DATEV-EU-Handbuch“ (Art.-Nr. 11542) mehr. Aktualisierungen erfolgen ab 2025 ausschließlich in der digitalen Version des EU-Handbuchs (Art.-Nr. 65529). Wir empfehlen, bis spätestens 31.12.2024 auf die digitale Alternative umzustellen.