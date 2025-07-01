Bestellstopp zum 01.07.2025 - Kündigung zum 31.12.2026
DATEV stellt zum 01.07.2025 die Neubestellungen für das Produkt Personal Add-on (Art.-Nr. 42534) ein.
DATEV stellt zum 31.12.2026 das Produkt Personal Add-on (Art.-Nr. 42534) Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Ab dem 01.07.2025 ist eine Neubestellung von DATEV Personal Add-on nicht mehr möglich.Ab dem 31.12.2026 können Sie mit dem Produkt DATEV Personal Add-on nicht mehr arbeiten.
Alternativen
Als Alternative empfehlen wir DATEV Unternehmen online:
Gründe für die Einstellung
Im Fokus der Portfolioentwicklung stehen zukunftsfähige Prozesse und die einfache digitale Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und deren Mandanten. Bereits heute ist DATEV Unternehmen online ein zentraler Bestandteil unseres Cloud Portfolios und wird von über einer halben Million Unternehmen zur Optimierung ihrer digitalen Prozesse genutzt.
Um unser Produktangebot übersichtlich zu halten sowie die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten in DATEV Unternehmen online in den Mittelpunkt zu stellen, wird DATEV Personal Add-on nicht mehr weiterentwickelt.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen zum Thema Einstellung der Neubestellung von DATEV Personal Ad-on haben, senden Sie uns einen Servicekontakt. Wählen Sie als Produkt "DATEV Personal Add-on" und das Thema "Neubestellung".