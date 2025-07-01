Im Fokus der Portfolioentwicklung stehen zukunftsfähige Prozesse und die einfache digitale Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und deren Mandanten. Bereits heute ist DATEV Unternehmen online ein zentraler Bestandteil unseres Cloud Portfolios und wird von über einer halben Million Unternehmen zur Optimierung ihrer digitalen Prozesse genutzt.

Um unser Produktangebot übersichtlich zu halten sowie die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten in DATEV Unternehmen online in den Mittelpunkt zu stellen, wird DATEV Personal Add-on nicht mehr weiterentwickelt.