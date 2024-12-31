Damit Sie nach der Programm-Kündigung auf die angelegten Arbeitspapiere, Berichtsdokumente (z. B. Erstellungsbericht, Prüfungsbericht) zugreifen können, müssen Sie diese bis spätestens Dezember 2024 als PDF-Datei archivieren.

Das Vorgehen ist in folgendem Dokument im DATEV Hilfe-Center beschrieben: Dokument im Dokumentenmanagement archivieren (Dok.-Nr. 9220207)