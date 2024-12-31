Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 das Produkt DATEV Prüfung ÖR Art.-Nr. 42700, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie nach dem 31.12.2024
Damit Sie nach der Programm-Kündigung auf die angelegten Arbeitspapiere, Berichtsdokumente (z. B. Erstellungsbericht, Prüfungsbericht) zugreifen können, müssen Sie diese bis spätestens Dezember 2024 als PDF-Datei archivieren.
Das Vorgehen ist in folgendem Dokument im DATEV Hilfe-Center beschrieben: Dokument im Dokumentenmanagement archivieren (Dok.-Nr. 9220207)
Alternativen
Wir empfehlen zur weiteren Nutzung der Arbeitspapiere und Berichtsdokumente (z. B. Erstellungsbericht, Prüfungsbericht) den Umstieg auf Abschlussprüfung comfort, Art.-Nr. 40696 .
Gründe für die Einstellung
Die Kooperation zwischen DATEV, dem Institut der Rechnungsprüfer e.V. (IDR) und der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner wird zum 30.09.2024 beendet.
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „DATEV Prüfung ÖR“ an Ihren Programmservice Abschlussprüfung oder schreiben Sie eine E-Mail an abschlusspruefung@service.datev.de.