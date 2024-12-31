Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 das Produkt DATEV Prüfungsautomatisierung, Art.-Nr. 40900, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Alternativen
Alternativ steht Ihnen Datenprüfung comfort, Art.-Nr. 41348 zur Verfügung. Die Funktion der automatisierten Datenanalysen ist dort integriert.
Bitte beachten Sie
Wenn Sie DATEV Prüfungsautomatisierung bisher in Verbindung mit Datenprüfung compact oder Datenprüfung classic einsetzen, stehen Ihnen die automatisierten Datenanalysen in Datenprüfung comfort wie gewohnt zur Verfügung.
Wenn Sie DATEV Prüfungsautomatisierung bisher in Verbindung mit DATEV ACL comfort einsetzen, empfehlen wir den Umstieg auf Datenprüfung comfort.
Gründe für die Einstellung
Aufgrund der geringen Nutzung des Zusatzmoduls DATEV Prüfungsautomatisierung haben wir uns entschieden, die Funktionalität ausschließlich in der Programmlösung DATEV Datenprüfung comfort anzubieten.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „DATEV-Prüfungsautomatisierung“ an Ihren Programmservice Datenprüfung oder schreiben Sie eine E-Mail an datenpruefung@service.datev.de.