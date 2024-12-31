Wenn Sie DATEV Prüfungsautomatisierung bisher in Verbindung mit Datenprüfung compact oder Datenprüfung classic einsetzen, stehen Ihnen die automatisierten Datenanalysen in Datenprüfung comfort wie gewohnt zur Verfügung.

Wenn Sie DATEV Prüfungsautomatisierung bisher in Verbindung mit DATEV ACL comfort einsetzen, empfehlen wir den Umstieg auf Datenprüfung comfort.