Einstellung zum 31.12.2024
DATEV stellt zum 31.12.2024 für das Produkt Elektronisches Wissen Familienrecht, Art.-Nr. 60177, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Bis spätestens 31.12.2024 muss die Umstellung auf eine Nachfolgelösung abgeschlossen sein. Das Nutzungsrecht endet gemäß unserer AGB zum 31.12.2024.
Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft? Wie im Anschreiben vom 02.10.2023 angekündigt, wird in diesem Fall Ihr Vertrag im März 2024 automatisch auf LEXinform comfort umgestellt.
Alternativen
Als Alternative bietet DATEV seit März 2024 die neue Paketlösung LEXinform comfort an.
LEXinform comfort ist seit Einführung im März 2024 Teil des DATEV Mehrwert-Angebotes.
Gründe für die Einstellung
Für eine übersichtliche Angebotsstruktur werden LEXinform und Elektronisches Wissen ab März 2024 in zwei Paketen LEXinform classic und LEXinform comfort neu gebündelt. Das Einzelprodukt „Elektronisches Wissen Familienrecht“ wird daher zum 31.12.2024 eingestellt.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „Elektronisches Wissen Familienrecht“ oder schreiben Sie eine E-Mail an wissensvermittlung@service.datev.de.