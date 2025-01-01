Wird es weiterhin eine Lohnfortbildung geben?
Relevante Themen zu gesetzlichen und programmseitigen Änderungen im Lohn bietet DATEV auch nach dem 31.12.2025 im Online-Seminar- und Lernvideoformat an.
Welche Alternativen habe ich als Kanzlei zur Online-Seminarreihe Lohn?
Sie haben die Möglichkeit, ein Abonnement für die Flatrate Lernvideo (Art.-Nr. 63006) abzuschließen, in der die Lernvideos zu den Lohnthemen integriert sind. Sie können zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt Lernvideos aus dem aktuell verfügbaren Angebot bestellen – ohne zusätzlichen Aufpreis, für die gesamte Laufzeit und die ganze Kanzlei.
Ab 2026 sind die Online-Seminare zu den Lohnthemen im DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online (Art.-Nr. 63033) enthalten. Zum monatlichen Pauschalpreis steht Ihnen ein umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren, Unterlagen und Erfahrungsaustausch für KOB zur Verfügung.
Des Weiteren sind die Lernvideos und ab 2026 auch die Online-Seminare zu den Lohnthemen einzeln bestellbar.
Welche Alternativen habe ich als Mandant zur Online-Seminarreihe Lohn?
Sie haben die Möglichkeit, Lernvideos und ab 2026 auch Online-Seminare zu den Lohnthemen einzeln zu bestellen.Diese Flexibilität in der Themenauswahl ermöglicht Ihnen eine bedarfsgerechte Weiterbildung.
Wo finde ich meine Inhalte aus der Online-Seminarreihe Lohn, wenn die bisherige Plattform abgeschaltet wird?
Die Inhalte der Online-Seminarreihe Lohn für die Jahre 2024 und 2025 finden Sie bis 31.12.2026 (für das Jahr 2024) bzw. bis 31.12.2027 (für das Jahr 2025) auf der Lernplattform Online.
Ab 2026 stehen Ihnen die unter 2. und 3. genannten Möglichkeiten für Ihre Lohnfortbildung zur Verfügung.
Wohin kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
Unser Service steht Ihnen gerne unter lernen-online@datev.de für weitere Fragen zur Verfügung.