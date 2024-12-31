Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft mit zusätzlichen Online-Zugängen über „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft - Erweiterung-Online-Zugang“ (Art.-Nr. 68022)?

Wie im Anschreiben vom 02.10.2023 angekündigt, wird Ihr Vertrag für LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft (Art.-Nr. 65520) automatisch im März auf LEXinform comfort umgestellt. In LEXinform comfort ist die kostenfreie Online-Nutzung enthalten. Für „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft – Erweiterung Online-Zugang“ entfällt ab April die Bepreisung.

Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online (Art.-Nr. 68023)?

Bis spätestens 31.12.2024 muss die Umstellung auf eine Nachfolgelösung abgeschlossen sein. Das Nutzungsrecht endet gemäß unserer AGB zum 31.12.2024.