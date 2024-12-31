Einstellung zum 31.03.2024 und zum 31.12.2024
LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft – Erweiterung online Zugang (Art.-Nr. 68022): Im März 2024 wird „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft - Erweiterung Online-Zugang“ in LEXinform comfort integriert.
LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online (Art.-Nr. 68023):
DATEV stellt zum 31.12.2024 für das Produkt LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online, Art.-Nr. 68023, Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Bitte beachten Sie
Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft mit zusätzlichen Online-Zugängen über „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft - Erweiterung-Online-Zugang“ (Art.-Nr. 68022)?
Wie im Anschreiben vom 02.10.2023 angekündigt, wird Ihr Vertrag für LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft (Art.-Nr. 65520) automatisch im März auf LEXinform comfort umgestellt. In LEXinform comfort ist die kostenfreie Online-Nutzung enthalten. Für „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft – Erweiterung Online-Zugang“ entfällt ab April die Bepreisung.
Sind Sie Nutzer von LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online (Art.-Nr. 68023)?
Bis spätestens 31.12.2024 muss die Umstellung auf eine Nachfolgelösung abgeschlossen sein. Das Nutzungsrecht endet gemäß unserer AGB zum 31.12.2024.
Alternativen
Als Alternative bietet DATEV seit März 2024 die neue Paketlösung LEXinform comfort an.
LEXinform comfort ist seit Einführung im März 2024 Teil des DATEV Mehrwert-Angebotes.
Gründe für die Einstellung
Für eine übersichtliche Angebotsstruktur werden LEXinform und Elektronisches Wissen ab März 2024 in zwei Paketen LEXinform classic und LEXinform comfort neu gebündelt. „LEXinform – Erweiterung Online-Zugang“ wird ab diesem Zeitpunkt in die Pakete integriert. Das Einzelprodukt „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online“ wird daher zum 31.12.2024 eingestellt.
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff „LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft online“ oder schreiben Sie eine E-Mail an wissensvermittlung@service.datev.de.