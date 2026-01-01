Einstellung zum 31.12.2026
DATEV stellt zum 31.12.2026 für das Produkt DATEV ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) Weiterentwicklung, Pflege und Service ein.
Alternative
Alternativ steht Ihnen DATEV ISWL Mandantenanalyse als compact-, classic-, oder comfort-Variante zur Verfügung.
Mit dieser Lösung können Sie weiterhin gezielt ermitteln, wie Sie die Bearbeitung Ihrer Mandate verbessern können.
Außerdem unterstützt Sie das Alternativprodukt dabei, Ihre Prozesse zur Mandatsbearbeitung übergreifend zu analysieren. Berücksichtig werden die Bereiche Finanzbuchführung, Personalwirtschaft, Steuern und Eigenorganisation. Der Fokus liegt dabei auf dem Digitalisierungsgrad Ihrer Prozesse. Das Programm gibt Ihnen konkrete Hinweise, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe digitalisieren und vereinfachen.
Gründe für die Einstellung
- technische Veralterung
- technische Restriktionen
- neue, modernere Alternative vorhanden
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte einen Servicekontakt mit dem Betreff "Abkündigung DATEV ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen“ oder schreiben Sie eine E-Mail an software-individuell@datev.de.