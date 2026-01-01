Die Produkte DATEV Mittelstand Faktura (Artikel-Nr. 93600) und DATEV Mittelstand Faktura ITU (Artikel-Nr. 93500) werden zum 31.12.2026 gekündigt. Die Weiterentwicklung, Pflege und der Service werden eingestellt. Das Zusatzmodul Verkauf in Zusammenhang mit DATEV Mittelstand Faktura (ITU) wird ebenfalls zum 31.12.2026 gekündigt.

Wichtiger Hinweis zu DATEV Unternehmen online:

Das Paket DATEV Mittelstand Faktura beinhaltet auch das Programm DATEV Unternehmen online, das kostenlos mitgenutzt werden konnte. Mit der Kündigung von DATEV Mittelstand Faktura wird der Vertrag zu DATEV Unternehmen online ebenfalls zum 31.12.2026 beendet.

Wenn Sie DATEV Unternehmen online und ggf. eine der nachfolgenden Cloud-Lösungen im Einsatz haben, die Sie weiterhin nutzen möchten, ist eine aktive Rückmeldung erforderlich. Bitte schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an mittelstand-faktura@service.datev.de. Andernfalls ist der Zugriff auf die folgenden Anwendungen ab 01.01.2027 nicht mehr möglich:

DATEV Auswertungen online Rechnungswesen und Personalwirtschaft

DATEV Bank online

DATEV Belege online (inkl. Zuführung von Belegen über DATEV Belegtransfer, DATEV Upload Mail, DATEV Upload Mobil, DATEV Belegbilderservice, DATEV E-Rechnungspostfach)

DATEV Belegfreigabe online / DATEV Belegfreigabe online comfort

DATEV Kassenbuch online

DATEV Liquiditätsmonitor online

DATEV Personal

Wenn Sie DATEV Unternehmen online nicht mehr benötigen und Ihren Vertrag auslaufen lassen, denken Sie bitte an Ihre gespeicherten Daten. Eine Sicherung der digitalen Belege und Kassenbewegungen ist für den Fall einer Prüfung

erforderlich. Weitere Informationen: Checkliste bei Kündigung eines Mandanten mit DATEV Unternehmen online (Dok.-Nr. 1019864) im Kapitel 3, Punkt 3 "Sicherung der Daten (nach Anwendung / Produkt)".

Bitte beachten Sie: Die Produkte von DATEV Mittelstand Faktura mit einer Rechnungswesen-Lösung sind von der Kündigung nicht betroffen!

Hinweis für DATEV-SmartIT-Anwender: DATEV-SmartIT ist von der Kündigung nicht betroffen. Bitte prüfen Sie daher, ob Sie DATEV-SmartIT weiterhin benötigen. Wenn Sie ausschließlich DATEV Mittelstand Faktura im Einsatz haben, wird DATEV-SmartIT vermutlich nicht mehr benötigt. Wenn Sie weitere Anwendungen im Einsatz haben, wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder Microsoft Office/M365, können Sie diese Anwendungen wie gewohnt weiterhin über Ihre DATEV-SmartIT nutzen.