Einstellung zum 31.12.2026
Die Produkte DATEV Mittelstand Faktura (Artikel-Nr. 93600) und DATEV Mittelstand Faktura ITU (Artikel-Nr. 93500) werden zum 31.12.2026 gekündigt. Die Weiterentwicklung, Pflege und der Service werden eingestellt. Das Zusatzmodul Verkauf in Zusammenhang mit DATEV Mittelstand Faktura (ITU) wird ebenfalls zum 31.12.2026 gekündigt.
Wichtiger Hinweis zu DATEV Unternehmen online:
Das Paket DATEV Mittelstand Faktura beinhaltet auch das Programm DATEV Unternehmen online, das kostenlos mitgenutzt werden konnte. Mit der Kündigung von DATEV Mittelstand Faktura wird der Vertrag zu DATEV Unternehmen online ebenfalls zum 31.12.2026 beendet.
Wenn Sie DATEV Unternehmen online und ggf. eine der nachfolgenden Cloud-Lösungen im Einsatz haben, die Sie weiterhin nutzen möchten, ist eine aktive Rückmeldung erforderlich. Bitte schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an mittelstand-faktura@service.datev.de. Andernfalls ist der Zugriff auf die folgenden Anwendungen ab 01.01.2027 nicht mehr möglich:
- DATEV Auswertungen online Rechnungswesen und Personalwirtschaft
- DATEV Bank online
- DATEV Belege online (inkl. Zuführung von Belegen über DATEV Belegtransfer, DATEV Upload Mail, DATEV Upload Mobil, DATEV Belegbilderservice, DATEV E-Rechnungspostfach)
- DATEV Belegfreigabe online / DATEV Belegfreigabe online comfort
- DATEV Kassenbuch online
- DATEV Liquiditätsmonitor online
- DATEV Personal
Wenn Sie DATEV Unternehmen online nicht mehr benötigen und Ihren Vertrag auslaufen lassen, denken Sie bitte an Ihre gespeicherten Daten. Eine Sicherung der digitalen Belege und Kassenbewegungen ist für den Fall einer Prüfung
erforderlich. Weitere Informationen: Checkliste bei Kündigung eines Mandanten mit DATEV Unternehmen online (Dok.-Nr. 1019864) im Kapitel 3, Punkt 3 "Sicherung der Daten (nach Anwendung / Produkt)".
Bitte beachten Sie: Die Produkte von DATEV Mittelstand Faktura mit einer Rechnungswesen-Lösung sind von der Kündigung nicht betroffen!
Hinweis für DATEV-SmartIT-Anwender: DATEV-SmartIT ist von der Kündigung nicht betroffen. Bitte prüfen Sie daher, ob Sie DATEV-SmartIT weiterhin benötigen. Wenn Sie ausschließlich DATEV Mittelstand Faktura im Einsatz haben, wird DATEV-SmartIT vermutlich nicht mehr benötigt. Wenn Sie weitere Anwendungen im Einsatz haben, wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder Microsoft Office/M365, können Sie diese Anwendungen wie gewohnt weiterhin über Ihre DATEV-SmartIT nutzen.
Gründe für die Einstellung
Die Zukunft der Softwarenutzung liegt in der Cloud, alle relevanten Technologie-Unternehmen in der IT-Branche forcieren den Wandel hin zu Cloud-Technologien.
DATEV hat sich deshalb entschieden, das DATEV-Portfolio Schritt für Schritt in die Cloud, als wesentlichen Erfolgsfaktor der Digitalisierungsstrategie für den Berufstand zu bringen. Die Umstellung ermöglicht Ihnen, zukunftsfähige und an den aktuellen Marktanforderungen orientierte Lösungen zu nutzen.
Alternativen
Anwender von DATEV Mittelstand Faktura können auf eine Cloud-Lösung von DATEV umsteigen. Eine weitere Option besteht darin, eine geeignete Software über unsere Partner auf dem DATEV Marktplatz zu finden.
DATEV Auftragswesen next (Cloud-Lösung)
- DATEV Auftragswesen next ist die Online-Anwendung für Unternehmen zur Unterstützung einfacher kaufmännischer Prozesse im Bereich Verkauf. Mit DATEV Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.
- Sie möchten DATEV Auftragswesen next nutzen? Alle Informationen zum Programm und zum Umstieg finden Sie unter: go.datev.de/umstellung-mittelstand-faktura
Softwarelösungen DATEV Marktplatz
Entsprechende Lösungen finden Sie unter go.datev.de/marktplatz
Unsere Empfehlung: Bitte vergleichen Sie in beiden Fällen bereits vorab Ihre Anforderungen mit dem Funktionsumfang der jeweiligen Lösung.
Bitte beachten Sie
Datenexport aus DATEV Mittelstand Faktura
Damit Sie weiterhin Zugriff auf Ihre Stamm- und Bewegungsdaten sowie die gespeicherten Belege haben, können Sie diese im CSV- bzw. im XML-Format exportieren.
Empfehlung: Erweiterter Export zur Sicherung Ihrer gesamten Daten
Exportieren Sie folgende Daten aus DATEV Mittelstand Faktura und archivieren Sie diese:
- Stamm-, Bewegungs- und Auswertungsdaten in maschinell auswertbaren Formaten
- Entwürfe und festgeschriebene Belege aus der Dokumentenablage
Weitere Informationen zum Datenexport und zur Archivierung finden Sie in Kapitel 4 und Kapitel 5 im Hilfe-Dokument 1038526.
Datenexport/-import bei Umstellung auf DATEV Auftragswesen next
Wenn Sie auf die alternative Cloud-Lösung umstellen möchten, haben wir Ihnen Informationen zum Datenexport und - import im Umstellungsablauf unter Umstellen zusammengefasst.
Haben Sie Fragen?
Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage per E-Mail an: mittelstand-faktura@service.datev.de