Wird es weiterhin eine Lohnfortbildung geben?
Relevante Themen zu gesetzlichen und programmseitigen Änderungen im Lohn bietet DATEV auch nach dem 31.12.2025 im Online-Seminar- und Lernvideoformat an.
Welche Alternativen habe ich als Kanzlei zur Online-Seminarreihe Lohn?
Sie haben die Möglichkeit, ein Abonnement für die Flatrate Lernvideo (Art.-Nr. 63006) abzuschließen, in der die Lernvideos zu den Lohnthemen integriert sind. Sie können zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt Lernvideos aus dem aktuell verfügbaren Angebot bestellen – ohne zusätzlichen Aufpreis, für die gesamte Laufzeit und die ganze Kanzlei.
Ab 2026 sind die Online-Seminare zu den Lohnthemen im DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online (Art.-Nr. 63033) enthalten. Zum monatlichen Pauschalpreis steht Ihnen ein umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren, Unterlagen und Erfahrungsaustausch für KOB zur Verfügung.
Ihr Vorteil als Nutzer der Online-Seminarreihe Lohn:
Profitieren Sie von einer einmaligen, zeitlich begrenzten Preisaktion und erhalten Sie bei einer Neubestellung der „Flatrate Lernvideo“ ab 01.12.2025 dieses Produkt bis 31.03.2026 kostenfrei.
Ihr langfristiger Preisvorteil:
Ab dem 01.01.2026 erhalten Kanzleien mit einem bestehenden Vertrag „Flatrate Lernvideo“ zudem dauerhaft 20 % Preisnachlass auf das Produkt „DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online“.
Weitere Informationen zu den Vorteilen beim Einsatz beider Produkte finden Sie auf dieser Seite:
Die Mindestlaufzeit bei beiden Produkten beträgt 12 Monate. Danach sind die Verträge monatlich kündbar.
Alternativ zu den genannten Abonnements können Sie alle Themen in der Personalwirtschaft ab 2026 auch einzeln im Online-Seminar- oder Lernvideoformat erwerben.
Welche Alternativen habe ich als Mandant zur Online-Seminarreihe Lohn?
Sie haben die Möglichkeit, Lernvideos und ab 2026 auch Online-Seminare zu den Lohnthemen einzeln zu bestellen. Diese Flexibilität in der Themenauswahl ermöglicht Ihnen eine bedarfsgerechte Weiterbildung.
Wo finde ich meine Inhalte aus der Online-Seminarreihe Lohn, wenn die bisherige Plattform abgeschaltet wird?
Die Inhalte der Online-Seminarreihe Lohn für die Jahre 2024 und 2025 finden Sie bis 31.12.2026 (für das Jahr 2024) bzw. bis 31.12.2027 (für das Jahr 2025) auf der Lernplattform Online.
Ab 2026 stehen Ihnen die unter 2. und 3. genannten Möglichkeiten für Ihre Lohnfortbildung zur Verfügung.
Wie erfahre ich von neuen Weiterbildungsthemen in der Personalwirtschaft?
Sie möchten kein neues Thema in der Personalwirtschaft verpassen? Dann abonnieren Sie sich den Wissens-Scout.
Welche Themen erwarten mich 2026 als erfahrener Anwender/erfahrene Anwenderin in der Personalwirtschaft?
Themenvorschau für 2026 (Die Themenvorschau ist unverbindlich und dient zur Übersicht und Orientierung. Änderungen sind aus aktuellem Anlass möglich).
Hinweis: Alle Themen mit Ausnahme des Arbeits- und Sozialversicherungsrechtspakets (ausschließlich Lernvideo, 77996) gibt es im Online-Seminar – und Lernvideoformat.
- NEU seit Januar:
- Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 2026 (Lernvideo, 77996)
- NEU seit März
- Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung mit DATEV LODAS (Online-Seminar, 76148)
- Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung mit DATEV LODAS (Lernvideo, 78786)
- Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt (Online-Seminar, 76149)
- Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt (Lenvideo, 78787)
- NEU seit März:
- Arbeitszeitkonten- rechtssichere Umsetzung in der Praxis mit DATEV LODAS (Online-Seminar, 77698)
- Arbeitszeitkonten- rechtssichere Umsetzung in der Praxis mit DATEV LODAS (Lernvideo, 78781)
- Arbeitszeitkonten - rechtssichere Umsetzung in der Praxis mit DATEV Lohn und Gehalt (Online-Seminar, 77699)
- Arbeitszeitkonten - rechtssichere Umsetzung in der Praxis mit DATEV Lohn und Gehalt (Lernvideo, 78782)
- NEU seit März:
- Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV LODAS (Online-Seminar, 77689)
- Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV Lohn und Gehalt (Online-Seminar, 77690)
- NEU ab April:
- Sonderkündigungsschutz für sozial besonders schutzwürdige Personengruppen (Online-Seminar, 76140)
- Sonderkündigungsschutz für sozial besonders schutzwürdige Personengruppen (Lernvideo, 78783)
- NEU ab April:
- Altersteilzeit und Wertguthabenvereinbarung mit DATEV LODAS (Online-Seminar, 76155)
- Altersteilzeit und Wertguthabenvereinbarung mit DATEV LODAS (Lernvideo, 78788)
- Altersteilzeit und Wertguthabenvereinbarung mit DATEV Lohn und Gehalt (Online-Seminar, 76156)
- Altersteilzeit und Wertguthabenvereinbarung mit DATEV Lohn und Gehalt (Lernvideo, 78789)
- NEU ab Mai:
- Beschäftigung von Studierenden (Online-Seminar, 76158)
- Beschäftigung von Studierenden (Lernvideo, 78791)
- NEU ab Juni:
- Stellenabbau in der Krise - die betriebsbedingte Kündigung (Online-Seminar, 76141)
- Stellenabbau in der Krise - die betriebsbedingte Kündigung (Lernvideo 78784)
- NEU ab Juni:
- DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV LODAS (Online-Seminar, 76170)
- DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV LODAS (Lernvideo, 76226)
- DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV Lohn und Gehalt (Online-Seminar, 76171)
- DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV Lohn und Gehalt (Lernvideo, 76227)
- NEU ab Juli:
- Entgelttransparenzgesetz - Verschärfung der bestehenden Regelungen (Online-Seminar, 76157)
- Entgelttransparenzgesetz - Verschärfung der bestehenden Regelungen (Lernvideo, 78790)
- NEU ab Juli:
- Beschäftigung älterer Fachkräfte (Online-Seminar, 76160)
- Beschäftigung älterer Fachkräfte (Lernvideo, 78792)
- November - Januar: Jahreswechsel in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt
- November - Januar: Jahreswechsel in der Baulohnabrechnung mit DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt
Wohin kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
Unser Service steht Ihnen gerne unter lernen-online@datev.de für weitere Fragen zur Verfügung.