Sie haben die Möglichkeit, ein Abonnement für die Flatrate Lernvideo (Art.-Nr. 63006) abzuschließen, in der die Lernvideos zu den Lohnthemen integriert sind. Sie können zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt Lernvideos aus dem aktuell verfügbaren Angebot bestellen – ohne zusätzlichen Aufpreis, für die gesamte Laufzeit und die ganze Kanzlei.

Ab 2026 sind die Online-Seminare zu den Lohnthemen im DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online (Art.-Nr. 63033) enthalten. Zum monatlichen Pauschalpreis steht Ihnen ein umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren, Unterlagen und Erfahrungsaustausch für KOB zur Verfügung.

Ihr Vorteil als Nutzer der Online-Seminarreihe Lohn:

Profitieren Sie von einer einmaligen, zeitlich begrenzten Preisaktion und erhalten Sie bei einer Neubestellung der „Flatrate Lernvideo“ ab 01.12.2025 dieses Produkt bis 31.03.2026 kostenfrei.

Ihr langfristiger Preisvorteil:

Ab dem 01.01.2026 erhalten Kanzleien mit einem bestehenden Vertrag „Flatrate Lernvideo“ zudem dauerhaft 20 % Preisnachlass auf das Produkt „DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online“.

Weitere Informationen zu den Vorteilen beim Einsatz beider Produkte finden Sie auf dieser Seite:

Weiterbildungsabonnements

Die Mindestlaufzeit bei beiden Produkten beträgt 12 Monate. Danach sind die Verträge monatlich kündbar.

Alternativ zu den genannten Abonnements können Sie alle Themen in der Personalwirtschaft ab 2026 auch einzeln im Online-Seminar- oder Lernvideoformat erwerben.