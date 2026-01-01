DATEV magazin: Die bürokratische Belastung ist über die Jahre zurückgegangen, zugleich nehmen viele die sich verändernden Anforderungen als komplexer wahr. Brauchen wir für Steuer- und Verwaltungsverfahren einen stabilen, verbindlichen Rahmen?

Dirk Schrödter: Ich würde das nicht nur auf einzelne Bereiche beziehen. Wir brauchen für alle Wirtschaftsbereiche mehr Planbarkeit, mehr Berechenbarkeit; nur dann haben Unternehmen und Haushalte die Chance, sich auf das einzustellen, was kommt, und sind dann auch eher geneigt, Investitionen zu tätigen. Wir brauchen Planungssicherheit von allen und für alle Bereiche, von der Industrie bis zum Dienstleistungssektor – auch für Steuerkanzleien.