Neue Steuerentlastungen, Änderungen bei der E-Rechnung oder neue Förderprogramme: Viele Mandanten erfahren von politischen Vorhaben heute zuerst über Nachrichtenportale, soziale Medien oder Wirtschaftsmedien. Das Problem: Die Berichterstattung konzentriert sich häufig auf Schlagzeilen. Was die Neuerungen konkret für Unternehmen bedeuten, bleibt oft offen.
Für Steuerberater entsteht daraus eine wichtige Aufgabe. Sie müssen Entwicklungen nicht nur fachlich bewerten, sondern auch verständlich einordnen. Wer seine Mandanten aktiv informiert, schafft Vertrauen, stärkt die Mandantenbindung und reduziert zugleich Rückfragen in der Kanzlei.
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Frühzeitig kommunizieren
Mandanten erwarten Orientierung. Deshalb lohnt es sich, bei wichtigen politischen Entscheidungen eine erste Einschätzung zu geben, den aktuellen Stand zusammenzufassen und zu erklären, welche Auswirkungen absehbar sind. So bleibt die Kanzlei die erste Anlaufstelle für relevante Informationen.
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Fachsprache in Mandantensprache übersetzen
Gesetzesvorhaben werden häufig in juristischen oder politischen Begriffen kommuniziert. Für Mandanten zählt dagegen vor allem die praktische Bedeutung. Hilfreich sind Antworten auf vier zentrale Fragen:
- Bin ich betroffen?
- Muss ich aktiv werden?
- Welche Chancen oder Risiken ergeben sich?
- Gibt es Fristen zu beachten?
Je konkreter die Kommunikation, desto größer der Nutzen für die Mandanten.
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Auf professionelle Inhalte setzen
Nicht jede Kanzlei hat Zeit, eigene Informationsbeiträge verfassen. Deshalb lohnt sich der Einsatz professionell aufbereiteter Inhalte.
Mit Mandanten-Info comfort erhalten Kanzleien verständliche Informationen zu ausgewählten steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen. Die Inhalte lassen sich direkt auf der Kanzlei-Website im passwortgeschützten Bereich veröffentlichen oder per E-Mail an Mandanten versenden. So entsteht mit überschaubarem Aufwand ein regelmäßiger Informationsservice.
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Die Kanzlei-Website aktuell halten
Viele Mandanten informieren sich online. Eine aktuelle Website wird deshalb zunehmend zum Informationskanal.
Mit der DATEV Infothek können Kanzleien steuerliche und rechtliche Nachrichten direkt auf ihrer Website einbinden. Dadurch finden Mandanten aktuelle Informationen dort, wo sie diese erwarten: bei ihrem Berater.
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Informationen zielgruppengerecht aufbereiten
Nicht jede Neuerung betrifft jeden Mandanten. Ein Arbeitgeber interessiert sich für andere Themen als ein Freiberufler oder ein Verein.
Kurze Informationen für klar definierte Zielgruppen erzielen häufig eine deutlich höhere Aufmerksamkeit als umfangreiche Rundschreiben an den gesamten Mandantenbestand.
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Entwicklungen kontinuierlich beobachten
Zwischen einer politischen Ankündigung und der tatsächlichen Umsetzung können Monate vergehen. Gleichzeitig ändern sich Inhalte während des Gesetzgebungsverfahrens häufig mehrfach.
Mit Angeboten wie Nachrichten Steuern & Recht behalten Kanzleien aktuelle Entwicklungen im Blick und können Mandanten rechtzeitig informieren, sobald konkrete Handlungsbedarfe entstehen.
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Informationen einordnen statt nur weiterleiten
Der eigentliche Mehrwert einer Kanzlei liegt nicht darin, Nachrichten zu verbreiten. Entscheidend ist die fachliche Einordnung.
Mandanten möchten wissen, welche Konsequenzen sich für ihr Unternehmen ergeben und welche Schritte sinnvoll sind. Wer Informationen mit konkreten Empfehlungen verbindet, entwickelt sich vom Informationslieferanten zum strategischen Ansprechpartner.
Fazit
Mandanten benötigen heute weniger Zugang zu Informationen als vielmehr Orientierung. Politische Entscheidungen, Gesetzesänderungen und neue Verwaltungsregelungen werden in den Medien oft schnell aufgegriffen, aber selten vollständig erklärt. Kanzleien, die Entwicklungen aktiv kommunizieren und verständlich einordnen, schaffen Vertrauen, stärken die Mandantenbindung und positionieren sich als verlässliche Begleiter in einer zunehmend komplexen Regelungswelt.