Den DATEV Mittelstandsindex kennen Sie vielleicht schon: Sie lesen den monatlichen Report, verfolgen die Entwicklung von Umsatz, Lohn und Beschäftigung. Sie haben also eine fundierte, aktuelle Einschätzung zur Lage der mittelständischen Unternehmen in Deutschland.

Wenn Sie die Daten darüber hinaus selbst genauer analysieren möchten, lohnt sich der Blick in den exklusiven Mitgliederbereich. Denn hier wird der Mittelstandsindex zu einem flexiblen Arbeitsinstrument – mit deutlich mehr Detailtiefe und Vergleichsmöglichkeiten als im öffentlichen Bereich.

Hier können Sie gezielt in die Daten zoomen. Sie wählen den Indikator – Umsatz, Lohn oder Beschäftigung – und legen fest, wie Sie die Entwicklung betrachten möchten: als Indexstand oder als Veränderung, im Vorjahres- oder Vormonatsvergleich, saison- und kalenderbereinigt oder als Ursprungswert.

So passen Sie die Analyse an Ihre Fragestellung an – nicht umgekehrt.