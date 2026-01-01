Den DATEV Mittelstandsindex kennen Sie vielleicht schon: Sie lesen den monatlichen Report, verfolgen die Entwicklung von Umsatz, Lohn und Beschäftigung. Sie haben also eine fundierte, aktuelle Einschätzung zur Lage der mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Wenn Sie die Daten darüber hinaus selbst genauer analysieren möchten, lohnt sich der Blick in den exklusiven Mitgliederbereich. Denn hier wird der Mittelstandsindex zu einem flexiblen Arbeitsinstrument – mit deutlich mehr Detailtiefe und Vergleichsmöglichkeiten als im öffentlichen Bereich.
Hier können Sie gezielt in die Daten zoomen. Sie wählen den Indikator – Umsatz, Lohn oder Beschäftigung – und legen fest, wie Sie die Entwicklung betrachten möchten: als Indexstand oder als Veränderung, im Vorjahres- oder Vormonatsvergleich, saison- und kalenderbereinigt oder als Ursprungswert.
So passen Sie die Analyse an Ihre Fragestellung an – nicht umgekehrt.
Der Mitgliederbereich bietet deutlich mehr Auswertungsoptionen als der öffentliche Teil der Website: Statt der fünf Hauptwirtschaftszweige stehen Ihnen 18 Branchen nach NACE-Gliederung sowie die Umsatzdaten aller 79 IHK-Bezirke zur Verfügung.
Es lassen sich:
- bis zu fünf Bundesländer miteinander vergleichen,
- bis zu fünf Branchen gegenüberstellen,
- oder die drei Unternehmensgrößen (Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen) direkt vergleichen.
Die ausgewählten Segmente können gemeinsam in einem Diagramm dargestellt werden. Dadurch sind Unterschiede und Entwicklungen sofort sichtbar. Zusätzlich können Sie die Betrachtungsperiode individuell anpassen und so genau den Zeitraum analysieren, der für Ihre Fragestellung relevant ist. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie die Ergebnisse zudem in ein geeignetes Format exportieren und für Ihre weitere Arbeit nutzen.
Regionale Entwicklung: IHK-Bezirke im Blick
Ein besonderer Mehrwert liegt in der regionalen Differenzierung. Neben der Auswertung auf Bundeslandebene bietet der Mitgliederbereich auch Umsatzdaten auf Ebene der IHK-Bezirke. Damit rücken wirtschaftliche Räume in den Fokus, die häufig näher an realen Markt- und Unternehmensstrukturen liegen als Landesgrenzen. Regionale Unterschiede lassen sich präziser erkennen, wirtschaftliche Schwerpunkte klarer einordnen.
Loggen Sie sich doch mal ein – und prüfen Sie selbst, welche zusätzlichen Perspektiven für Ihre Arbeit sinnvoll sind.
INFO-KASTEN
Mitgliederbereich: Schritt für Schritt
1. Webseite öffnen
Gehen Sie auf unsere Webseite mittelstandsindex.datev.de
2. Einloggen
Klicken Sie oben auf “Mitgliederbereich” und melden Sie sich mit Ihrer DATEV SmartCard oder dem DATEV SmartLogin an.
3. Indikator auswählen
Entscheiden Sie sich für Umsatz, Lohn, Beschäftigung oder IHK-Bezirke.
4. Zeitraum festlegen
Passen Sie die Betrachtungsperiode individuell an.
5. Ergebnisse exportieren
Exportieren Sie Ihre Auswahl in ein geeignetes Format zur weiteren Verwendung.