Nürnberg, 05. Mai 2023: Die DATEV eG bietet mit dem Mandantendialog Jahresabschluss ein neues Produkt für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien an, welches den Kommunikationsprozess mit ihren Mandanten wesentlich erleichtert. Mithilfe der digitalen Kollaborationslösung können notwendige Informationen prozessintegrativ eingeholt sowie einfach und automatisch dokumentiert werden. Eine aufwendige und unsichere Abstimmung per Telefon oder E-Mail entfällt dadurch.

Die Cloud-Anwendung vereinfacht und digitalisiert die Kommunikation zwischen beiden Parteien für den Fall, dass bei einer Kanzlei im Rahmen der Erstellung oder Prüfung des Jahresabschlusses Fragen aufkommen oder zusätzliche Informationen der Mandanten vonnöten sein sollten. Der Austausch findet dann online im Browser statt, dort kann die Kanzlei mögliche Fragen gezielt dem jeweiligen Mandanten zur Verfügung stellen.

Dieser erhält daraufhin per E-Mail den Link zum DATEV Mandantendialog Jahresabschluss. Nach einer Authentifizierung mittels DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin kann er die Anfrage der Kanzlei einsehen und – auch durch Hinzufügen von Dateianlagen – beantworten.