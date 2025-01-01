Weihnachtsspende 2025

Seit über 30 Jahren unterstützt DATEV eG mit der DATEV-Weihnachtsspende Kinder, Jugendliche und Senioren mit individuellem Förderbedarf. Im Rahmen der Weihnachtsspende 2024 gingen insgesamt 150.000 Euro an 23 Einrichtungen in ganz Deutschland.