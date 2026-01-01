Die Umstellung auf das DATEV Digitalisierungs-Cockpit 5.0 ist ab dem 20.03.2026 möglich. Wir empfehlen einen frühzeitigen Umstieg, da Sie sich durch die Umstellung frühzeitig mit den notwendigen Kennzahlen für dasLabel 2027 beschäftigen können.

Bis zur endgültigen Umstellung auf die neue Version 5.0 können Sie die aktuelle Version 4.9 wie gewohnt nutzen. Die Funktionalität, Weiterentwicklung, Pflege und Service des DATEV Digitalisierungs-Cockpit 4.9 wird am 30.06.2026 eingestellt. Ihre Daten stehen Ihnen dort bis zur Abschaltung bereit.

Bei der Umstellung erfolgt keine Datenübernahme der bestehenden Daten. Die Daten müssen dann neu gesammelt und eingesendet werden.

Ab 2027 ist eine Einsendung der Daten nur noch über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit 5.0 möglich.

