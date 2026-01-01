Funktionsvergleich und Leistungsumfang

Die Leistungsbeschreibung informiert Sie über den aktuellen Funktionsumfang, die Schnittstellen und rechtliche Rahmenbedingungen:

Leistungsbeschreibung DATEV Digitalisierungs-Cockpit (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904296)

Im Bereich Rechnungswesen gibt es folgende Kennzahlenveränderungen:

- Deckungsbeitrag pro Buchungssatz in Euro

+ Anteil Mandanten mit Automatisierungsservice

Im Bereich Personalwirtschaft gibt es folgende Kennzahlenveränderungen:

- Deckungsbeitrag pro Abrechnung in Euro

- Digitalisierungsquote Auswertungen

+ Anteil Mandanten mit DATEV personal

Es gibt folgende Funktionsanpassungen: