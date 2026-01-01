Funktionsvergleich und Leistungsumfang

Die Leistungsbeschreibung informiert Sie über den aktuellen Funktionsumfang, die Schnittstellen und rechtliche Rahmenbedingungen:

  • Leistungsbeschreibung DATEV Digitalisierungs-Cockpit (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904296)

Im Bereich Rechnungswesen gibt es folgende Kennzahlenveränderungen:

  • - Deckungsbeitrag pro Buchungssatz in Euro
  • + Anteil Mandanten mit Automatisierungsservice

Im Bereich Personalwirtschaft gibt es folgende Kennzahlenveränderungen:

  • - Deckungsbeitrag pro Abrechnung in Euro
  • - Digitalisierungsquote Auswertungen
  • + Anteil Mandanten mit DATEV personal

Es gibt folgende Funktionsanpassungen:

  • Ampel pro Geschäftsfeld fällt weg
  • Filter für Einsendezeitraum pro Niederlassung fällt weg
  • Neue Monatsauswahl für „Einsendungen seit“ 
    • Berücksichtigung der aktuellsten Einsendungen pro Unternehmen & Niederlassung
  • Neuer Datensammler

 

