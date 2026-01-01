Funktionsvergleich und Leistungsumfang
Die Leistungsbeschreibung informiert Sie über den aktuellen Funktionsumfang, die Schnittstellen und rechtliche Rahmenbedingungen:
- Leistungsbeschreibung DATEV Digitalisierungs-Cockpit (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904296)
Im Bereich Rechnungswesen gibt es folgende Kennzahlenveränderungen:
- - Deckungsbeitrag pro Buchungssatz in Euro
- + Anteil Mandanten mit Automatisierungsservice
Im Bereich Personalwirtschaft gibt es folgende Kennzahlenveränderungen:
- - Deckungsbeitrag pro Abrechnung in Euro
- - Digitalisierungsquote Auswertungen
- + Anteil Mandanten mit DATEV personal
Es gibt folgende Funktionsanpassungen:
- Ampel pro Geschäftsfeld fällt weg
- Filter für Einsendezeitraum pro Niederlassung fällt weg
- Neue Monatsauswahl für „Einsendungen seit“
- Berücksichtigung der aktuellsten Einsendungen pro Unternehmen & Niederlassung
- Neuer Datensammler