Vorbereiten und umstellen: Unterstützungsangebote

Im Rahmen der Umstellung fällt die Generallizenz für das DATEV Digitalisierungs-Cockpit weg. Es muss eine eigene Produktlizenz erworbenwerden. Dadurch sind folgende Schritte notwendig:

Die Deinstallation der bisherigen Version erfolgt automatisch durch DATEV. Für Sie entstehen keine Nacharbeiten.

