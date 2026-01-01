Vorbereiten und umstellen: Unterstützungsangebote
Im Rahmen der Umstellung fällt die Generallizenz für das DATEV Digitalisierungs-Cockpit weg. Es muss eine eigene Produktlizenz erworbenwerden. Dadurch sind folgende Schritte notwendig:
- DATEV Digitalisierungs-Cockpit 5.0 über den DATEV-Shop bestellen
- Einmalig das Recht in Rechteverwaltung online erteilen (Rechteverwaltung online)
- Notwendige Benutzerlizenzen in Lizenzverwaltung online vergeben (DATEV Lizenzverwaltung online)
- Anwendung im Browser aufrufen (DATEV Digitalisierungs-Cockpit)
Die Deinstallation der bisherigen Version erfolgt automatisch durch DATEV. Für Sie entstehen keine Nacharbeiten.