Bereitstellungsassistent für Basisdaten
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Cloud-Anwendungen ist, dass Basisdaten online für die DATEV-Cloud erfolgreich bereitgestellt wurden. Dafür steht Ihnen ein Bereitstellungsassistent zur Verfügung. Im nachfolgenden Dokument erfahren Sie, wie die Bereitstellung erfolgt:
Fragen und Anworten zu DATEV Basisdaten online
Nachfolgend erhalten Sie die passenden Antworten zu den häufig gestellten Fragen zu DATEV Basisdaten online.
1. Welche Voraussetzung besteht für die Bereitstellung der Basisdaten online?
Der DATEV-Cloud Bereitstellungsassistent kann nur von einem Hauptadministrator aufgerufen werden.
2. Wie aufwändig ist die Bereitstellung und wird die laufende Arbeit in der Kanzlei beeinträchtigt?
Die Bereitstellung hat keine Auswirkung auf die Arbeit in der Kanzlei und kann bedenkenlos im Hintergrund durchgeführt werden. Die Dauer der Bereitstellung ist maßgeblich vom Umfang der Eigenorganisations-Datenbank abhängig.
Aus der bisherigen Erfahrung werden im Schnitt ca. 4 Mandanten pro Sekunde übertragen. Die Übertragung ist jederzeit möglich.
3. Welche Kosten entstehen bei der Bereitstellung der Basisdaten online?
Sowohl die initiale Bereitstellung der Basisdaten online aus einer Eigenorganisations-Datenbank und der automatische Abgleich (Synchronisation) zwischen der Eigenorganisations-Datenbank und den Basisdaten online sind kostenfrei.
Weitere Fragen?
Bei weiteren Fragen zu DATEV Basisdaten online steht Ihnen das Dokument 1022840 im DATEV Hilfe-Center zur Verfügung.