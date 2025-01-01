1. Wird es von VEDA ein Nachfolgeangebot geben?
Ja, VEDA bietet mit dem HR-Manager ein baugleiches On-Premise-Produkt zu DATEV Personal-Managementsystem comfort / comfort plus.
2. Wie kann ich mich über die Angebote der Marktplatzpartner informieren?
Auf unserer Internetseite zum Produktausstieg sind die Internetseiten der Marktplatzpartner mit ihren Angeboten für Umsteiger aus Personalmanagement comfort / comfort plus verlinkt. Grundlegende Infos zu den Marktplatzpartnern finden Sie auf unseren Marktplatzseiten (DATEV-Marktplatz)
3. Was muss ich als DATEVasp Kunde beim Umstieg auf VEDA HR-Manager beachten?
DATEVasp Kunden, die ein Interesse am Hosting vom VEDA HR-Manager haben, müssen sich direkt an IT-Management wenden. Die Möglichkeiten zum Hosting vom VEDA HR-Manager als Fremdsoftware wird im Einzelfall geprüft.
Infos zum konkreten Vorgehen finden sich hier: DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösung anbinden - DATEV Hilfe-Center
4. Was muss ich als DATEVasp Kunde beim Umstieg auf Cloud Lösungen der Marktplatzpartner beachten?
Ein Umstieg auf eine Cloud-Lösung ist kein Problem. Cloud-Lösungen können einfach im Browser der DATEVasp-Umgebung genutzt werden.
5. Wie erfolgt der konkrete Wechsel von DATEV PMS comfort/ plus auf VEDA HR-Manager?
Die Programmumstellung soll laut VEDA weitgehend automatisch laufen, allerdings sind vom Kunden zuvor individuelle technische Voraussetzungen für die Datenhaltung herzustellen. Für die Einzelheiten wenden Sie sich bitte direkt an VEDA.
6. Kann ich vor dem 31.08.2026 das Produkt DATEV PMS comfort / comfort plus selbst kündigen?
Ja, das ist möglich. Die Kündigungsfrist beträgt gewöhnlich 4 Wochen zum Monatsende sobald 1 Jahr Mindestlaufzeit erfüllt ist.
Wenn Sie in Besitz eines passenden DATEV Zugangsmediums sind (SmartCard oder SmartLogin) kann die Kündigung über das passende Online-Formular eingereicht werden:
- Online-Formular: https://go.datev.de/vertragskuendigung