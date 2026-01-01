DATEV Bericht und Dokumentation basis ist die Cloud-Anwendung zur Erstellung von Jahresabschlussauswertungen mit Anhang oder den Angaben unter der Bilanz zur Veröffentlichung beim Unternehmensregister. Grundlage für die Erstellung Ihrer Dokumente sind die in Kanzlei-Rechnungswesen geführten und im DATEV-Rechenzentrum gesicherten Datenbestände.
Vorteile im Überblick
- Weitere Auswertungen einfügen: Mehrjahresvergleich, Kennzahlen, Kapitalflussrechnung und Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel
- Automatische Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses nach Einfügen von Auswertungen
- Direkter Rücksprung aus der Vorschau zur Bearbeitung eines Elements
- Auswahl aus 4 Standard-Designs für die Ausgabe
Zeitplan für die Umstellung
DATEV Bericht und Dokumentation basis wird am 31.10.2026 freigegeben. Über den genauen Zeitpunkt Ihrer Umstellung werden Sie rechtzeitig informiert.
Das Programm Bilanzbericht compact wird durch die neue Cloud-Anwendung DATEV Bericht und Dokumentation basis abgelöst. Eine Datenübernahme nach DATEV Bericht und Dokumentation basis ist nicht möglich. Sichern und Archivieren Sie vorbereitend auf die Umstellung alle Daten. Nach der Umstellung auf DATEV Bericht und Dokumentation basis können in Bilanzbericht compact angelegte Berichte geöffnet und fertiggestellt werden. Neuanlagen oder Jahresübernahmen sind nach der Umstellung nicht mehr möglich.
Umstellungsablauf
Die Umstellung auf DATEV Bericht und Dokumentation basis umfasst 3 Phasen: Informieren, Vorbereiten und Umstellen.
Die Umstellung gilt als abgeschlossen, wenn Sie DATEV Bericht und Dokumentation basis über den Bestell- und Einrichtungsassistenten bezogen haben, die Rechte für die Cloud-Anwendung eingerichtet sind und die Cloud-Anwendung erstmalig gestartet wurde.
1. Informieren
Gegenüberstellung Funktionsumfang
Der Funktionsvergleich gibt Ihnen einen Überblick über die funktionalen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Bilanzbericht compact und DATEV Bericht und Dokumentation basis. Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick auf die Funktionen, die noch bereitgestellt werden.
Überblick über die Voraussetzungen verschaffen
Die Einsatzvoraussetzungen von DATEV Bericht und Dokumentation basis finden Sie hier:
2. Vorbereiten
Datenarchivierung in Bilanzbericht compact
Eine Datenübernahme aus dem Programm Bilanzbericht compact in die neue Cloud-Anwendung DATEV Bericht und Dokumentation basis ist nicht möglich. Sichern Sie deshalb alle Daten. Eine Anleitung dazu finden Sie hier:
Rechnungswesen-Datenbestände in das DATEV-Rechenzentrum senden
Damit DATEV Bericht und Dokumentation basis auf die Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen zugreifen kann, müssen die Daten im DATEV-Rechenzentrum gespeichert werden.
Senden Sie alle benötigten Rechnungswesen-Datenbestände in das DATEV-Rechenzentrum. Eine Anleitung finden Sie im Hilfe-Dokument 1049099. Wenn Sie einen Datenbestand an das DATEV-Rechenzentrum übertragen, wird die IT-Service- und Sicherheitspauschale aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument 1008898.
DATEV Basisdaten online bereitstellen
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Bericht und Dokumentation basis ist die Bereitstellung der DATEV Basisdaten online.
3. Umstellen
Informationen zur Neuanlage in der Cloud-Anwendung finden Sie hier: