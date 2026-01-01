In der KI-Werkstatt gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Berufsstandes. Hier haben Sie - unsere DATEV Mitglieder - die Möglichkeit, generative künstliche Intelligenz anhand von Prototypen zu testen und eigene Ideen und Wünsche einzubringen.
Gestalten Sie die Zukunft mit – in der DATEV KI-Werkstatt
Wir laden Sie ein, die Welt der Künstlichen Intelligenz hautnah zu erleben. In der KI-Werkstatt haben Sie die Gelegenheit, anhand von Prototypen die Möglichkeiten generativer KI in einem geschützten Umfeld von DATEV zu testen. Unser Ansatz ist es, mit niederschwelligen und einfachen Anwendungsfällen zu beginnen. So können wir gemeinsam entdecken, wie und wo generative KI im Kanzleialltag sinnvoll unterstützen kann. Ihr Feedback ist für uns besonders wichtig. Wir möchten Sie ermutigen, sich aktiv einzubringen und mit uns zusammenzuarbeiten, um die Anwendungen der KI-Werkstatt kontinuierlich zu verbessern und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Die Plattform kann kostenfrei genutzt werden. Eine Anmeldung per SmartCard oder SmartLogin ist erforderlich.
Entdecken, testen, mitgestalten – das erwartet Sie in der KI-Werkstatt
DATEV Copilot
Der DATEV Copilot steht ab Februar 2026 in der KI-Werkstatt zur Verfügung und ist der zentrale KI-Assistent von DATEV für Kanzleien. Aktuell kann er dort getestet werden und unterstützt erste Kanzleiprozesse - etwa bei der Texterstellung, der Analyse von Dokumenten oder bei Recherchen. DATEV Copilot hilft dabei, Informationen schneller zu erfassen und vorzubereiten. Die fachliche Bewertung und Entscheidung bleiben jederzeit bei Ihnen.
Der DATEV Copilot wird zur Freigabe in die DATEV Cloud-Lösungen eingebettet. Künstliche Intelligenz kommt damit gezielt dort zum Einsatz, wo sie sinnvoll in Arbeitsprozesse integriert ist und konkret entlastet - sicher, datenschutzkonform und ohne Medienbrüche. Auch personenbezogene und sensible Daten können unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards verarbeitet werden.
Über angebundene Funktionen wie die Internetrecherche sowie fachspezifische Erweiterungen - zum Beispiel die Integration von LEXchat (lizenzpflichtig), MyDATEV Kanzlei oder den DATEV Service-Assistenten - wird der DATEV Copilot schrittweise in bestehende Kanzleiprozesse eingebunden.In der KI-Werkstatt können Kanzleien den DATEV Copilot testen und ihre Erfahrungen einbringen. Ziel ist es, die Funktionen gemeinsam weiterzuentwickeln und praxisnah am Bedarf der Kanzleien auszurichten.
Der bisherige Prototyp DATEV GPT wird nicht weiterentwickelt und steht nur noch befristet im Read-Only-Modus zur Verfügung. Der Zugriff dient ausschließlich dazu, bestehende Inhalte und Prompts weiterhin einsehen zu können.
Summarizer
Mit dem Summarizer können Sie eingefügte Texte oder Dateien mit einer Länge von bis zu max. 1000 Seiten in den Formaten PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF mit einem Knopfdruck zusammenfassen lassen. Je nach Prompt ändern Sie dabei den Fokus und den Stil der Zusammenfassung – von einer leicht verständlichen Inhaltsangabe bis hin zum Management Summary.
Prompt-Generator
Der Prompt-Generator unterstützt Sie bei der Erstellung von KI-Prompts und optimiert dadurch die Qualität der Ergebnisse. Über die Benutzeroberfläche können mit wenigen Klicks und ohne Vorkenntnisse präzise Prompts erstellt werden. Die Ergebnisse können dann entsprechend weiterverwendet werden.
Kurzberatung online-Assistent
Der Kurzberatung online-Assistent berät Sie individuell zu ausgewählten Online-Beratungen. Er begleitet Sie durch das Beratungsgespräch im Chat.
Aktuell stehen folgende Online-Beratungen zur Verfügung:
- Funktionen und Vorteile von DATEV-SmartIT
- Einstiegsberatung DATEV Unternehmen online
- Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt
- Einrichtung DATEV Kosten in Eigenorganisation classic
DATEV Kunden-Assistent
Mit dem DATEV Kunden-Assistent können Sie Ihre Fragen zu DATEV DMS beantworten lassen. Von den Vorteilen des Produkts, Fragen zur Einführung bis hin zu Beratung und Schulung. Er beantwortet Ihre Fragen, leitet Sie bei Bedarf an die richtige Stelle weiter oder übernimmt für Sie die Bestellung.
In Zukunft soll der DATEV Kunden-Assistent rund um die Uhr bei allen DATEV-Produkten weiterhelfen können.
Vom Prototyp zum Produkt
Die Prototypen in der DATEV KI-Werkstatt sind quasi nur eine Vorstufe zum Produkt. Ergibt die Resonanz und das Feedback der Mitglieder, dass der Prototyp sie in ihrem Kanzleialltag unterstützt, ändert sich der Status vom Prototyp hin zu „In Pilotierung“ und gegebenenfalls zu „Produkt“. So sind beispielsweise der Einspruchsgenerator und LEXchat bereits als Produkte verfügbar.
Die DATEV KI-Werkstatt
Einige Prototypen in der DATEV KI-Werkstatt nutzen die Microsoft Azure Open AI Services. Die Eingaben der Nutzer werden als Anfrage durch das DATEV-Cloud-Native-Rechenzentrum an Microsoft Azure gesendet und dort temporär verarbeitet. Die Antwort wird anschließend an das DATEV-Cloud-Native-Rechenzentrum zurückgesendet. Es erfolgt keine persistente Speicherung von personenbezogenen Daten bei Azure. Die über Microsoft Azure verarbeiteten Daten werden nicht an OpenAI weitergegeben auch nicht zum Training der Modelle genutzt.
Mehr zu KI bei DATEV entdecken
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie DATEV Künstliche Intelligenz entwickelt und einsetzt? Auf unserer Übersichtsseite finden Sie spannende Einblicke in unsere KI-Strategie, Produkte und Informationen zur sicheren und verantwortungsvollen Nutzung von KI bei DATEV.