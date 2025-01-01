Neueste Technik
DATEV setzt auf neueste Drucktechniken beim Endlos- und Einzelblattdruck. Das ermöglicht vielfältige Anwendungen zur Herstellung von Druckerzeugnissen. So lässt sich einerseits in kürzester Zeit ein hohes Durchsatzvolumen erzielen, andererseits können individuelle Kundenwünsche auch in Kleinauflagen flexibel und effizient umgesetzt und produziert werden.
Alles aus einer Hand
Das Produktportfolio des Digital & Print Solution Centers besteht nicht nur aus Gehaltsabrechnungen, Bilanzen und Broschüren. Es bietet von der Beratung, Konzeption und grafischen Unterstützung über Datenaufbereitung bis zu Produktion und Versand alles aus einer Hand.
Sie arbeiten digital, wir drucken für Sie: Geschäftspost Druck
Kanzleiauftritt individuell gestalten
Mit den Dienstleistungen von High Quality Design, Print & Finishing sorgen mit einem professionellen Kanzleiauftritt für einen positiven, ersten Eindruck. Das Spektrum reicht von Agenturleistungen wie der Konzeption und Gestaltung eines kanzleispezifischen Corporate Designs bis zur hochwertigen Produktion und Papierveredelung im DATEV Digital & Print Solution Center. Wählen Sie aus vielen Möglichkeiten aus für Visitenkarten, Briefpapier, gedruckten Medien zur Kundenkommunikation, der Entwicklung eines Kanzleilogos oder der Gestaltung der Homepage.
Gebundene Unterlagen in Ihrem Kanzleidesign können Sie mit Hilfe des Programmassistenten "Bindung im Kanzleidesign" erstellen.
Digitalisierung Ihrer Dokumente – sicher und zuverlässig
Das DATEV Digital & Print Solution Center verfügt über ein eigenes Scan-Zentrum. Damit haben Sie die Möglichkeit, Eingangspost, Archive, Personalakten und weitere Dokumente zu digitalisieren – selbstverständlich unter Einhaltung zertifizierter Standards für die Informationssicherheit. Durch die Digitalisierung Ihrer Unterlagen greifen Sie und Ihre Mitarbeitenden orts- und zeitunabhängig auf Ihre Akten zu, beispielsweise aus dem Homeoffice. Papier-Ordner werden überflüssig.
Mehr dazu finden Sie auf www.datev.de/dokumente-digitalisieren.
Weitere Informationen
Mit dem DATEV Digital & Print Solution Center als Premiumdienstleister geben Sie Ihre Druck- und Versandprozesse in vertrauensvolle und professionelle Hände. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden regelmäßig durch Zertifikate und Testate extern bestätigt.
Erfahren Sie hier mehr über die Zertifikate und Gütesiegel der DATEV.