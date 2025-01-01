Neueste Technik

DATEV setzt auf neueste Drucktechniken beim Endlos- und Einzelblattdruck. Das ermöglicht vielfältige Anwendungen zur Herstellung von Druckerzeugnissen. So lässt sich einerseits in kürzester Zeit ein hohes Durchsatzvolumen erzielen, andererseits können individuelle Kundenwünsche auch in Kleinauflagen flexibel und effizient umgesetzt und produziert werden.

Alles aus einer Hand

Das Produktportfolio des Digital & Print Solution Centers besteht nicht nur aus Gehaltsabrechnungen, Bilanzen und Broschüren. Es bietet von der Beratung, Konzeption und grafischen Unterstützung über Datenaufbereitung bis zu Produktion und Versand alles aus einer Hand.

Sie arbeiten digital, wir drucken für Sie: Geschäftspost Druck

Um Sie bei Ihrer Digitalisierung zu unterstützen, kann DATEV Ihren postalischen Dokumentenversand übernehmen. Mit DATEV Geschäftspost Druck können Sie Briefe und Dokumente wie gewohnt erstellen und mit einem Klick digital an DATEV übermitteln. Ihre Dokumente werden im DATEV Digital & Print Solution Center gedruckt, kuvertiert, freigemacht und an den gewünschten Empfänger versendet. Sehen Sie im Video, wie die Kanzlei den physischen Dokumentenversand mit DATEV Geschäftspost Druck an DATEV ausgelagert hat.

Kanzleiauftritt individuell gestalten

Mit den Dienstleistungen von High Quality Design, Print & Finishing sorgen mit einem professionellen Kanzleiauftritt für einen positiven, ersten Eindruck. Das Spektrum reicht von Agenturleistungen wie der Konzeption und Gestaltung eines kanzleispezifischen Corporate Designs bis zur hochwertigen Produktion und Papierveredelung im DATEV Digital & Print Solution Center. Wählen Sie aus vielen Möglichkeiten aus für Visitenkarten, Briefpapier, gedruckten Medien zur Kundenkommunikation, der Entwicklung eines Kanzleilogos oder der Gestaltung der Homepage.

Gebundene Unterlagen in Ihrem Kanzleidesign können Sie mit Hilfe des Programmassistenten "Bindung im Kanzleidesign" erstellen. 

    

Dame betrachtet Website auf iPad

Digitalisierung Ihrer Dokumente – sicher und zuverlässig

Das DATEV Digital & Print Solution Center verfügt über ein eigenes Scan-Zentrum. Damit haben Sie die Möglichkeit, Eingangspost, Archive, Personalakten und weitere Dokumente zu digitalisieren – selbstverständlich unter Einhaltung zertifizierter Standards für die Informationssicherheit. Durch die Digitalisierung Ihrer Unterlagen greifen Sie und Ihre Mitarbeitenden orts- und zeitunabhängig auf Ihre Akten zu, beispielsweise aus dem Homeoffice. Papier-Ordner werden überflüssig.    

Mehr dazu finden Sie auf www.datev.de/dokumente-digitalisieren.

Weitere Informationen

Mit dem DATEV Digital & Print Solution Center als Premiumdienstleister geben Sie Ihre Druck- und Versandprozesse in vertrauensvolle und professionelle Hände. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden regelmäßig durch Zertifikate und Testate extern bestätigt.

