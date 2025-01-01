Archiv
General Terms and conditions of Purchase Stand Januar 2023
Allgemeine Einkaufsbedingungen Stand Januar 2023
Allgemeine Einkaufsbedingungen Stand März 2020
Allgemeine Einkaufsbedingungen Stand Januar 2022
Besondere Einkaufsbedingungen Services Stand März 2020
General Conditions of Purchase
Annex 2: Inspection Catalog for Implementation of TOMs for DPA_v3-0 without print or delivery services
Annex 2: Annex 2 Inspection Catalog for Implementation of TOMs for DPA_v3-0 with print or delivery services
TOM-Prüfungkatalog mit Druck und Versand
TOM Prüfkatalog für ISO 27001 zertifizierte Lieferanten
TOM-Prüfkatalog ohne Druck und Versand
Auftragsverarbeitungsvertrag DATEV Stand März 2023
Allgemeine_Einkaufsbedingungen_Stand_Februar_2023
Besondere_Einkaufsbedingungen_Services_Stand_Januar 2022
Besondere_Einkaufsbedingungen_Kauf__Miete_IT-Bezug_Stand_Januar_2022
0_HoC_General Terms and Conditions of Purchase_last updated February 2023
0_HoC_Special Terms and Conditions of IT-related Purchase and Rent_last updated January 2022
0_HoC_Special Terms and Conditions of Purchase for Services_last updated January 2022
Rahmenbedingungen_fuer_die_Nutzung_privater_Hardware_-_Remote-Arbeit