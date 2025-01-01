Im zweiten Modul legen Sie mit den ersten zentralen Anwendungen die Basis für Ihre zukünftige Arbeit in der DATEV-Cloud. Schritt für Schritt führen Sie praxistaugliche Cloud-Bausteine ein:

Basisdaten online – das Fundament für alle weiteren Cloud-Anwendungen

MyDATEV Kanzlei – digital kommunizieren und austauschen

DATEV Unternehmen online – erste Mandanten digital anbinden und Standards schaffen

Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Kanzleialltags – spürbar, effizient und sofort mit sichtbarem Mehrwert.

