Orientierung: Wie Umstellungen ablaufen
Der Wechsel von On-Premises-Lösungen in die Cloud ist ein zentraler Schritt in der Portfolioentwicklung und dem Technologieshift.
Auch wenn sich Umstellungen je nach Produkt unterscheiden, folgen sie einem einheitlichen Grundprinzip: klar definierte Schritte, transparente Zeiträume und gezielte Unterstützung.
- Sie werden frühzeitig informiert
- Sie erhalten einen individuellen Umstellungszeitraum
- Sie werden strukturiert durch alle Schritte geführt
So entsteht ein verlässlicher Rahmen, der Ihnen Orientierung gibt und eine planbare Umstellung ermöglicht.
Chargen und Einteilung
Umstellungen erfolgen nicht für alle gleichzeitig, sondern in sogenannten Chargen. Das bedeutet:
- Jede Kanzlei bzw. jedes Unternehmen wird einem konkreten Umstellungszeitraum je Lösung zugeordnet.
- Ihr Umstellungszeitraum wird individuell festgelegt und orientiert sich an Ihrem Nutzungsverhalten sowie den jeweiligen Anforderungen der Lösung.
- Auf dieser Basis werden Sie einer verbindlichen Umstellungscharge zugeordnet, die den zeitlichen Rahmen Ihrer Umstellung definiert.
- DATEV informiert Sie frühzeitig über Ihren persönlichen Umstellungszeitraum. Dieser bietet Ihnen ausreichend Zeit, um alle notwendigen Vorbereitungen strukturiert umzusetzen.
- Der konkrete Zeitraum richtet sich dabei nach dem jeweiligen Vorbereitungsaufwand.
Der Ihnen zugewiesene Umstellungszeitraum ist verbindlich. Die Einhaltung ist wichtig, um einen reibungslosen und abgestimmten Ablauf der Umstellung sicherzustellen. Dieses Vorgehen sorgt dafür, dass Umstellungen planbar bleiben und Sie sich gezielt vorbereiten können. Bitte planen Sie Ihre Vorbereitungen so, dass Sie die Umstellung in diesem Zeitraum durchführen können.
Das DATEV Umstellungscockpit
Das DATEV Umstellungscockpit begleitet Sie als zentrales, produktübergreifendes Informationsportal durch den gesamten Umstellungsprozess. Es bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung aller anstehenden, laufenden und bereits abgeschlossenen Umstellungen. Gleichzeitig erhalten Sie alle relevanten Informationen zu den jeweiligen Umstellungen und den betroffenen Produkten.
Für eine strukturierte Vorbereitung stellt Ihnen das Umstellungscockpit alle notwendigen Schritte transparent in Form von Checklisten zur Verfügung. Ergänzend sorgen termin- und ereignisgesteuerte Benachrichtigungen dafür, dass Sie jederzeit wissen, was als Nächstes ansteht. Das DATEV Umstellungscockpit führt Sie strukturiert durch alle Phasen der Umstellung. Es ist in vier aufeinander aufbauende Bereiche gegliedert: Informieren, Vorbereiten, Umstellen und Abschließen.
Bereich Informieren
Sie erhalten frühzeitig alle relevanten Details zu Ihrer Umstellung. Dazu gehören Ihr individueller Umstellungszeitraum sowie die Zuordnung zu Ihrer verbindlichen Umstellungscharge. Zusätzlich finden Sie hier einen Überblick zum Ablauf der Umstellung, Informationen zur neuen Lösung sowie passende Unterstützungsangebote und Kontaktmöglichkeiten.
Bereich Vorbereiten
Sie sehen alle notwendigen Schritte, die Sie für eine erfolgreiche Umstellung erledigen sollten. Klare Checklisten und direkte Verlinkungen zu unterstützenden Inhalten – wie Hilfe-Videos oder Dokumentationen – unterstützen Sie dabei, die Vorbereitung strukturiert umzusetzen.
Bereich Umstellen
Hier werden Sie durch die eigentliche Umstellung geführt. Sie orientieren sich dabei an klar definierten Umstellungsschritten, die je nach Lösung durch zusätzliche Materialien wie Videos ergänzt werden. Für ausgewählte Lösungen stehen Ihnen zudem Umstellungsassistenten zur Verfügung, wie z. B. DATEV Kanzleimanagement. Diese unterstützen beispielsweise bei der Datenübernahme und begleiten Sie durch den Übergang in die Cloud-Lösung. Nach der Umstellung arbeiten Sie vollständig in der neuen Cloud-Lösung. Bei Stichtagsumstellungen stehen die bisherigen Daten in der bisherigen Lösung nur noch im Lesemodus zur Verfügung.
Bereich Abschließen
Jetzt wird Ihre Umstellung final dokumentiert. Sie sehen den abgeschlossenen Status und finden im Bereich Unterstützung & Kontakt die passenden Ansprechpartner für Ihre Rückfragen.