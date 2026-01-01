Das DATEV Umstellungscockpit begleitet Sie als zentrales, produktübergreifendes Informationsportal durch den gesamten Umstellungsprozess. Es bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung aller anstehenden, laufenden und bereits abgeschlossenen Umstellungen. Gleichzeitig erhalten Sie alle relevanten Informationen zu den jeweiligen Umstellungen und den betroffenen Produkten.

Für eine strukturierte Vorbereitung stellt Ihnen das Umstellungscockpit alle notwendigen Schritte transparent in Form von Checklisten zur Verfügung. Ergänzend sorgen termin- und ereignisgesteuerte Benachrichtigungen dafür, dass Sie jederzeit wissen, was als Nächstes ansteht. Das DATEV Umstellungscockpit führt Sie strukturiert durch alle Phasen der Umstellung. Es ist in vier aufeinander aufbauende Bereiche gegliedert: Informieren, Vorbereiten, Umstellen und Abschließen.



Bereich Informieren

Sie erhalten frühzeitig alle relevanten Details zu Ihrer Umstellung. Dazu gehören Ihr individueller Umstellungszeitraum sowie die Zuordnung zu Ihrer verbindlichen Umstellungscharge. Zusätzlich finden Sie hier einen Überblick zum Ablauf der Umstellung, Informationen zur neuen Lösung sowie passende Unterstützungsangebote und Kontaktmöglichkeiten.

Bereich Vorbereiten

Sie sehen alle notwendigen Schritte, die Sie für eine erfolgreiche Umstellung erledigen sollten. Klare Checklisten und direkte Verlinkungen zu unterstützenden Inhalten – wie Hilfe-Videos oder Dokumentationen – unterstützen Sie dabei, die Vorbereitung strukturiert umzusetzen.

Bereich Umstellen

Hier werden Sie durch die eigentliche Umstellung geführt. Sie orientieren sich dabei an klar definierten Umstellungsschritten, die je nach Lösung durch zusätzliche Materialien wie Videos ergänzt werden. Für ausgewählte Lösungen stehen Ihnen zudem Umstellungsassistenten zur Verfügung, wie z. B. DATEV Kanzleimanagement. Diese unterstützen beispielsweise bei der Datenübernahme und begleiten Sie durch den Übergang in die Cloud-Lösung. Nach der Umstellung arbeiten Sie vollständig in der neuen Cloud-Lösung. Bei Stichtagsumstellungen stehen die bisherigen Daten in der bisherigen Lösung nur noch im Lesemodus zur Verfügung.

Bereich Abschließen

Jetzt wird Ihre Umstellung final dokumentiert. Sie sehen den abgeschlossenen Status und finden im Bereich Unterstützung & Kontakt die passenden Ansprechpartner für Ihre Rückfragen.