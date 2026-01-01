Ihr Weg in die Cloud beginnt genau hier
Jede Kanzlei startet an einem anderen Punkt in die Cloud. Entscheidend ist nicht, wo Sie stehen, sondern, dass Sie losgehen. Ob Sie erste Schritte planen, bestehende Lösungen ausbauen oder Ihre Prozesse weiterentwickeln: Wir begleiten Sie entlang Ihres individuellen Wegs. Finden Sie heraus, wo Sie heute stehen – und wie Ihr nächster Schritt aussehen kann.
Jetzt Veränderungen aktiv gestalten und den Einstieg in die Cloud angehen
Wer den Wandel in der Kanzleiwelt aktiv gestaltet, sichert sich Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Erfolgreiche Kanzleien erkennen Chancen frühzeitig und treiben Veränderungen gezielt voran – im Team, in ihren Prozessen und in der Zusammenarbeit mit Mandanten.
Der Entwicklungspfad „Veränderungen aktiv gestalten“ zeigt, wie dieser Prozess strukturiert und wirksam gelingt. In vier klar definierten Schritten lernen Kanzleien, Veränderungen zu steuern und gezielt als Wachstumstreiber zu nutzen.
Mit dem Entwicklungspfad „Cloud-Vorbereitung“ unterstützen wir Sie dabei, die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud anzugehen. Der modulare Aufbau hilft Ihnen, organisatorische und prozessuale Voraussetzungen zu schaffen. Praxisnahe Videos und ein begleitender Leitfaden geben konkrete Orientierung für die Umsetzung im Kanzleialltag.Das Modul „Fokus Mensch“ baut auf dem Entwicklungspfad „Veränderung gestalten“ auf und rückt die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Transformation. So verbinden Sie technologische Weiterentwicklung mit aktivem Change-Management – Schritt für Schritt begleitet durch DATEV.
Mit System zur erfolgreichen Umstellung
Der Wechsel von On-Premise-Lösungen in die Cloud will gut geplant sein. DATEV begleitet Sie dabei mit einem klar strukturierten Vorgehen, das individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Von der ersten Information über eine transparente Zeitplanung bis hin zur konkreten Umsetzung: Sie behalten jederzeit den Überblick. Unterstützt durch das DATEV Umstellungscockpit gestalten wir den Übergang für Sie so einfach und planbar wie möglich.
Erfahren Sie, wie eine Umstellung konkret abläuft und was dabei wichtig ist.
Sie benötigen Unterstützung?
DATEV unterstützt Sie mit verschiedenen Angeboten u.a. bei der Implementierung der genannten Software. So unterstützen die DATEV Service-Assistenten KI-gestützt bei Fragen rund um ausgewählte DATEV-Lösungen. Sie möchten direkt mit einem DATEV-Experten sprechen? Dann nutzen Sie gerne unseren Terminservice.
Unser Unterstützungsangebot
Ausblick Produktfreigaben
Wir informieren Sie frühzeitig und transparent über Produktfreigaben, die in den nächsten 6 bis 12 Monaten anstehen.