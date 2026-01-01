Die Zukunft der Zusammenarbeit hat längst begonnen und sie ist digital. Ab 2026 starten die ersten großen Umstellungen. Kanzleien, die jetzt die Initiative ergreifen, profitieren nicht nur von Effizienz aufgrund durchgängiger Prozesse, sondern legen den Grundstein für anstehende Umstellungen. Gehen Sie jetzt erste Schritte in Richtung DATEV-Cloud.

Mit MyDATEV steht Ihnen ein zentraler Einstiegspunkt für Ihre Cloud-Anwendungen zur Verfügung. Über Ihr DATEV-Konto greifen Sie auf Lösungen und Services zu und verwalten diese im DATEV Administrations-Center.



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