Die Zukunft der Zusammenarbeit hat längst begonnen und sie ist digital. Ab 2026 starten die ersten großen Umstellungen. Kanzleien, die jetzt die Initiative ergreifen, profitieren nicht nur von Effizienz aufgrund durchgängiger Prozesse, sondern legen den Grundstein für anstehende Umstellungen. Gehen Sie jetzt erste Schritte in Richtung DATEV-Cloud.
Mit MyDATEV steht Ihnen ein zentraler Einstiegspunkt für Ihre Cloud-Anwendungen zur Verfügung. Über Ihr DATEV-Konto greifen Sie auf Lösungen und Services zu und verwalten diese im DATEV Administrations-Center.
Schaffen Sie jetzt die Grundlagen für das Arbeiten in der Cloud und gestalten Sie Ihre nächsten Schritte aktiv mit DATEV.
Was Sie bereits heute tun sollten
DATEV Basisdaten online
Die zentralen Stammdaten in der Cloud sind für alle DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich. Durch die Bereitstellung der Basisdaten online können aktuelle sowie zukünftige DATEV-Cloud-Lösungen genutzt werden.
Unterstützungsangebote
Informieren:
- Informationsseite: DATEV Basisdaten online
Implementieren:
- DATEV Hilfe-Center: Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen
Personendaten im Rechenzentrum verwalten & bereinigen
Kanzleien mit einer durchgängigen Benutzerstruktur profitieren am meisten von der Kombination aus lokaler und cloudbasierter Software.
Unterstützungsangebote
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum neu anlegen oder ändern
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum mit den Service-Anwendungen löschen
Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren
DATEV Cloud-Lösungen unterstützen ausschließlich Leistungen mit zentralen Mandanten. Eine Umstellung anwendungsspezifischer Leistungen in die Cloud wird nicht möglich sein.
Unterstützungsangebote
Informieren
- DATEV Hilfe-Center: Anwendungsspezifische Leistungen zuordnen - DATEV Hilfe-Center
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Assistent zum Zentralisieren von Mandanten
Mandantentyp Einzelunternehmer auflösen (Assistent ab zweitem Halbjahr 2026 verfügbar)
Ab der Auslieferung der Programme 20.0 ist es nicht mehr möglich, neue Mandate des Typs „Einzelunternehmer (2)“ anzulegen. Wir empfehlen daher, bereits jetzt auf die Anlage neuer Mandanten dieses Typs zu verzichten.
Künftige DATEV Cloud-Lösungen unterstützen alle Mandantentypen, sodass auch die Leistungen „Einzelunternehmer (2)” umgestellt werden können. Optimal unterstützt werden jedoch nur die Mandantentypen „Steuerpflichtiger (1)” und „Unternehmen (3)”. Nutzen Sie den Mandantentyp „Einzelunternehmer (2)” daher nur noch in begründeten Einzelfällen.
Ab dem zweiten Halbjahr 2026 unterstützt ein Assistent die Umstellung des Mandantentyps „Einzelunternehmer (2)“.
Unterstützungsangebote
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Mandantentyp Einzelunternehmer trennen - DATEV Hilfe-Center
- DATEV Hilfe-Center: Umstellungsassistent Mandantentyp Einzelunternehmer
DATEV-Konto einführen
Mit dem DATEV-Konto greifen Sie sicher auf die DATEV-Cloud zu. Darüber hinaus dient das DATEV-Konto als durchgängige Identität für digitale Zusammenarbeit mit DATEV-Lösungen.
Immer mehr DATEV-Anwendungen stellen auf das DATEV-Konto um. Es wird damit zur zentralen Voraussetzung für die Anmeldung und Nutzung an DATEV-Cloud-Lösungen. Um weiterhin reibungslos arbeiten zu können, sollten Sie jetzt aktiv werden: Verknüpfen Sie Ihr DATEV SmartLogin oder Ihre DATEV SmartCard mit dem DATEV-Konto.
Einfach umsteigen mit dem DATEV-Konto-Assistenten
Der DATEV-Konto-Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Umstieg. Er unterstützt Sie beim Anlegen des DATEV-Kontos und bei der Verbindung mit Ihrem aktuellen/bestehenden Anmeldeverfahren. So sind Sie optimal auf aktuelle Umstellungen vorbereitet – und auf alle kommenden DATEV-Cloud-Anwendungen.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV-Konto und DATEV-Konto-Assistent
- Häufig gestellte Fragen: FAQ
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Umstellung von DATEV-Cloud-Anwendungen auf das DATEV-Konto
- DATEV Hilfe-Center: DATEV-Konto: Umstellungsauswertung
- DATEV Hilfe-Center: Musteranschreiben zur Umstellung auf das DATEV-Konto
Lizenz-Umstellung auf Benutzerlizenz
Mit der Benutzerlizenz passt DATEV die Lizenzierung an eine flexible, digitale Arbeitswelt an und bietet eine einheitliche Lösung für Cloud-Anwendungen und Software, die vor Ort installiert ist. Durch die frühzeitige Lizenz-Umstellung können Sie zukünftig direkt die neuen Cloud-Anwendungen nutzen, ohne sich zuvor um die Umstellung kümmern zu müssen. Zusätzlich können Sie nach der Umstellung auch von den Vorteilen der Benutzerlizenz Set profitieren, die das Teilen von Lizenzen ermöglicht.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: Benutzerlizenz - die Zukunft der Lizenzierung
Implementieren
DATEV Cloud-Sourcing
Sie überlegen, neue IT-Systeme anzuschaffen? Dann ist IT-Sourcing eine gute Alternative: Sie lagern Ihre IT aus und profitieren von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität. So schaffen Sie die optimale Ausgangsbasis für den Wechsel in die DATEV-Cloud.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: IT-Outsourcing (DATEV SmartIT, DATEVasp, PARTNERasp)
Implementieren
- Kurzberatung online: DATEV IT-Outsourcing (SmartIT, DATEVasp)
- DATEV Hilfe-Center: DATEVasp: Erste Schritte
- DATEV Hilfe-Center: DATEV SmartIT: Erste Schritte