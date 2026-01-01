Aufbruch wagen
- Sie arbeiten überwiegend in bestehenden und gewohnten Prozessen und Systemen?
- Cloud-Lösungen spielen in Ihrem Arbeitsalltag kaum eine Rolle?
- Sie haben sich mit dem Thema Cloud bislang nur am Rande beschäftigt?
- In Ihrem Tagesgeschäft fehlt Ihnen die Zeit, sich intensiv mit Veränderungen auseinanderzusetzen?
Wenn Sie sich hier wiedererkennen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die ersten Schritte in Richtung Cloud gezielt anzugehen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Einstieg zu gestalten. Dabei geht es zunächst darum, die Basis für den Umstieg in die Cloud zu schaffen und die passenden Einstiegspunkte für Ihre Kanzlei zu identifizieren. So können Sie Veränderungen bewusst und in Ihrem Tempo angehen.
Starten Sie mit
- DATEV Basisdaten online
- IT-Sicherheits- und Servicepauschale
- DATEV Unternehmen online
Kurs aufnehmen
- Sie nutzen bereits einzelne Cloud-Lösungen in Ihrer Kanzlei?
- Ihre Prozesse sind teilweise digital, aber noch nicht durchgängig?
- Ihnen ist bewusst, dass der Umstieg in die Cloud essentiell für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei ist?
- Sie wünschen sich mehr Orientierung, wie Sie die nächsten Schritte gestalten können?
Dann befinden Sie sich auf dem Weg, Ihre Prozesse und Ihre Nutzung von Cloud-Lösungen gezielt weiterzuentwickeln. Jetzt geht es darum, bestehende Ansätze auszubauen und schrittweise zu durchgängigen, digitalen Abläufen zu verbinden. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre nächsten Schritte klar zu strukturieren und Ihre Cloud-Nutzung systematisch zu erweitern.
Vertiefen Sie bestehende Lösungen oder steigen Sie gezielt in weitere Themen ein, zum Beispiel mit:
- MyDATEV Kanzlei
- DATEV Unternehmen online
- DATEV Personal
- DATEV Meine Steuern
Zielkurs halten
- Sie setzen bereits mehrere Cloud-Lösungen in Ihrer Kanzlei ein?
- Ihre Prozesse sind in vielen Bereichen digital und cloudbasiert aufgestellt?
- Sie beschäftigen sich gezielt damit, Ihre Kanzleiabläufe weiter zu optimieren?
- Für Sie steht im Fokus, bestehende Lösungen noch effizienter zu nutzen?
Dann entwickeln Sie Ihre Kanzlei bereits konsequent in Richtung durchgängiger, cloudbasierter Prozesse weiter. Jetzt geht es darum, die Nutzung bestehende Lösungen weiter zu vertiefen und verbleibende Lücken gezielt zu schließen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten und Ihre Cloud-Nutzung weiter zu professionalisieren.
Intensivieren Sie die Nutzung bestehender Lösungen oder ergänzen Sie gezielt noch fehlende Bausteine, zum Beispiel mit:
- MyDATEV Kanzlei
- DATEV Unternehmen online
- DATEV Personal
- DATEV Meine Steuern
Gratulation – Sie haben einen wichtigen Meilenstein erreicht
Sie haben sich auf den Weg gemacht und die ersten Schritte Ihrer Reise in die Cloud erfolgreich gestaltet. Damit haben Sie die Grundlage geschaffen, Ihre Kanzlei zukunftssicher, effizient und digital auszurichten. Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Kurs weiter zu verfolgen und Ihre Cloud-Nutzung gezielt auszubauen. Vertiefen Sie Ihre Cloud-Prozesse und informieren Sie sich über weiterführende, marktorientierte Maßnahmen in den einzelnen Geschäftsfeldern. Ihre Reise ist in vollem Gange – gestalten Sie die nächsten Etappen aktiv.