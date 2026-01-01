Mit DATEV in der Cloud gestalten Sie Ihre Prozesse im Geschäftsfeld Steuern effizient, transparent und zukunftssicher.



Effizient zum Jahresabschluss

Automatisierte Buchführung, integrierte Prozesse und intelligente Unterstützung sorgen für eine hohe Datenqualität und reduzieren manuellen Aufwand. So erstellen Sie Jahresabschlüsse schneller und mit mehr Sicherheit.

Nahtlose Zusammenarbeit mit Mandanten

Kanzlei und Mandant arbeiten eng verzahnt zusammen – mit digitalen Freigaben, transparenter Kommunikation und jederzeit aktuellem Datenzugriff. Abstimmungen erfolgen effizient und ohne Medienbrüche.

Durchgängig digital – von der Erklärung bis zum Bescheid

Von der Erstellung der Steuererklärung bis zur Übermittlung und Bescheidprüfung läuft alles digital und integriert. Automatisierte Datenübernahmen, moderne Erfassungswege und KI-gestützte Prozesse erleichtern die Arbeit spürbar.



Ihre Vorteile auf einen Blick