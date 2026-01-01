Sie sind auf dem Weg der Digitalisierung schon weit fortgeschritten. Ihre Kanzleiprozesse haben Sie in den vergangene Jahren sehr gut digital aufgestellt.

Doch es gibt laufend neue Lösungen, das Angebot ist vielfältig. Sie beschäftigen Fragen wie: "Habe ich alles?", "Mache ich alles richtig?", "Wie sieht der digitale Arbeitsprozess in anderen Kanzleien aus?"

Tauschen Sie sich dazu mit digital erfahrenen Berufskollegen aus.

Wir bieten Ihnen mit dem Kollegenforum "Next Level: Digitalisierung: Herausforderungen für erfahrene Kanzleien" die Möglichkeit, Ihre Fragen mit Berufskollegen zu diskutieren und sich mit dem Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater, über digitale Kanzleiabläufe auszutauschen.

Lernen Sie von den Erfahrungen der Teilnehmenden, hören Sie, wie es andere gemacht haben und erörtern Sie Ihre Fragen. Gewinnen Sie anhand der geführten Diskussionen neue Erkenntnisse, mit denen Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei voranbringen.

Voraussetzungen, die Sie mitbringen sollten: