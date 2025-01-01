Kollegenforum

Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet Kanzleien völlig neue Möglichkeiten, den Arbeitsalltag effizienter und zukunftssicher zu gestalten. Doch wie starten? Dieses Kollegenforum für Einsteiger richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie an deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen ersten Einblick in die Welt der (generativen) KI erhalten und erfahren möchten, wie sie diese sinnvoll und praxisorientiert einsetzen können - ganz ohne technische Vorkenntnisse.