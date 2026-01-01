Jonas Hofmeier zum Kollegenforum
Inhalt des Kollegenforums
Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet Kanzleien völlig neue Möglichkeiten, den Arbeitsalltag effizienter und zukunftssicher zu gestalten. Doch wie starten? Dieses Kollegenforum für Einsteiger richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie an deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen ersten Einblick in die Welt der (generativen) KI erhalten und erfahren möchten, wie sie diese sinnvoll und praxisorientiert einsetzen können - ganz ohne technische Vorkenntnisse.
Das Kollegenforum ist eine praxisorientierte Veranstaltung, in der Berufskolleginnen und -kollegen ihre Erfahrungen austauschen. Es bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, von Best Practices zu lernen, neue Perspektiven zu gewinnen und Fragen direkt an die Expertinnen und Experten zu stellen.
- Einführung in die Welt der generativen KI: Was ist KI und welche Einsatzmöglichkeiten gibt es in Kanzleien?
- Praxiserfahrungen einer Kooperationskanzlei: Eine Kanzlei berichtet, wie sie (generative) KI erfolgreich in ihrem Alltag einsetzt.
- Chancen und Herausforderungen: Erfahren Sie, wie Change-Management Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Veränderungsprozess einbindet und welche Hürden zu überwinden sind, aber auch welche Chancen, Zeit- und Arbeitsersparnis KI mit sich bringen kann.
- DATEV-Angebote: Informieren Sie sich über bereits heute verfügbare Produkte, z. B. Automatisierungsservices Rechnungswesen, Beratungsleistungen und die KI-Werkstatt.