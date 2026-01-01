Kollegenforum

Die Hagena Steuerberatung blickt auf eine über 100-jährige Historie zurück. Als ehemaliger DATEV-Entwickler hat Inhaber Eike Hagena die Prozesse laufend an den Stand der Technik angepasst, so dass inzwischen kein Buchhaltungs-Mandant mehr Papier einreicht. Das große Ziel ist „Spaß bei der Arbeit – für alle!“. Hierzu sind einfache Prozesse essentielle Voraussetzung. Diese starten bei der Hagena Steuerberatung bereits bei den Mandanten. Die Kanzlei hat etwa 16 Mitarbeiter und betreut insbesondere kleine bis mittelgroße, regionale Mandanten.

Eike Hagena, Inhaber der Kanzlei, hält bei DATEV das Kollegenforum Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen'.