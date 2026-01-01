Patrick Kriegel zum Kollegenforum 'Automatisierung trifft Buchhaltung – Erfolgsgeheimnisse digitaler Prozesse'

Inhalt des Kollegenforums

Die Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater, zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Finanzbuchhaltung organisiert und optimiert haben. Neben den Einblicken in die eigenen Kanzleiprozesse lassen sie die Referierenden auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben.

  • Unternehmen online - weitaus mehr als digitaler Belegaustausch
  • Wie sieht es mit Scannerlösungen in Zukunft aus?
  • Welchen Einfluss hat die E-Rechnung auf ihre Prozesse in der FiBu?
  • Wie schaffe ich es Mandanten und Mitarbeiter mitzunehmen?
  • Wie schaffe ich es schon heute meine Prozesse zu automatisieren, um effizient zu arbeiten?
  • Wie kann ich meine FiBu-Sachbearbeiter:innen entlasten?